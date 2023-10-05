足球員葉嘉宇強姦17歲少女罪成　堅稱無辜認為在發展感情　囚63月

曾效力港超聯球隊理文的足球員葉嘉宇，涉結識一名17歲女學生後，相約女生晚上外出。葉駕車載女生到大潭，兩人在私家車後座聊天期間，將女生強姦。經審訊後，葉被裁定強姦罪成，法官今（5日）在高等法院判刑時引述報告內容，透露被告堅稱自己無辜，沒有強姦事主，認為他和對方在展開一段感情。法官考慮被告重犯機會不高，但沒有使用安全套屬加刑因素，判他入獄5年3個月。



被告葉嘉宇，26歲，被控於2021年3月16日，在香港大潭強姦X。X案發時17歲。

被告葉嘉宇被裁定一項強姦罪成，被判入獄5年3個月。(資料圖片/劉安琪攝)

被告仍堅稱無辜

法官判刑時引述事主X的創傷報告，指本案影響其自我形象和人際關係。報告指，X現已不再自責，亦繼續其學業，但她仍然會情緒波動，和缺乏自信。法官亦引述被告的背景報告，透露被告案發時為兼職球員和司機。此外，被告堅稱自己無辜，沒有強姦X，認為正和對方展開一段感情關係。法官亦透露，被告的女友亦有替他撰寫求情信。

法官又指，考慮被告重犯機會低和在案中未有使用安全套，同時亦因他沒有案底而酌情減刑，最終判他監禁5年3個月。

被告與X在小西灣海旁懈逅

X早前供稱，她和朋友於2021年3月11日晚上，在小西灣海旁聊天。在旁的被告聽到X唱歌，稱讚她唱歌很好聽，因此聊天和交換Instagram帳號。其後，兩人幾乎每天都會透過Instagram 閒談。被告於案發日在小西灣踢完足球後，邀請X一同晚膳，並開車接X去太安樓買食物。他提議到筲箕灣進食，但最後開車到大潭。

被告葉嘉宇曾效力不同球會。(詳看下圖)

車上聊天時突親吻及攬腰

用膳後，X和被告在後座聊天，被告突然吻她和攬腰，X嘗試推開但不果。X當時問被告是否有女友，以及是否和其他人這樣調情，被告回應：「你咁睇我架。」X感到十分不好意思，便拍拍被告以示安撫。被告之後繼續強吻她，又脫下X的褲子。X表明：「唔好。」被告回應：「唔插入去，淨係擺係出面。」惟她見到被告有作出性交行為。X又指，她一直有叫：「唔好。」但至中段時已有一點想放棄，並說：「淨係想快啲完。」

X指被告見她不適仍要繼續

X續指被強姦後，被告要求X替他口交。X多番拒絕不果，為了快點完事，遂替被告口交。但第二次替被告口交時，因為「頂得太入喉龍」，乾嘔了一下。被告見到X很不適，仍要求X繼續，她因此感到被告只是為了滿足自己。其後，被告的朋友約他去釣魚，他因此載X回到小西灣。

X於回家後發現內褲有血跡，懷疑是因為其處女膜破裂或陰道受傷。X其後把事件告知朋友，並到家計會求助。

案件編號：HCCC128/2022