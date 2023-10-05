探監時與還柙者討論如何冒簽　外賣員認罪串謀偽造罪囚2個月

外賣員探望還押人士時，涉嫌曾討論如何為還柙人士冒簽法律文件，在囚者更稱：「是但潦一筆囉呢度。」惟遭懲教署察覺並交警方處理。外賣員今（5日）在西九龍法院承認串謀製造虛假文書罪，律師求情指被告因無私的性格而犯上本案。裁判官卻指本案情節嚴重，涉案偽造文件或會誤導警方，亦可能令法庭接納文件屬實，認為監禁是唯一恰當判罰，判他入獄2個月。



被告顏學健（33歲，外賣員）承認1項串謀製造虛假文書。

被告顏學健在西九龍法院承認串謀偽造文件罪，被判囚2個月。(資料圖片)

同案另涉兩名還押被告：張嘉俊（33歲，無業）和何卓為（39歲，無業），張及可否認同一控罪，於明年2月11日預審。同案另涉一名女「探監師」林明儀（64歲，退休人士），她早前承認2項串謀製造虛假文書及1項妨礙司法公正罪，判囚5個月。

張稱遭警員襲擊欲入稟索償

顏承認的案情指，張在荔枝角收押所拘留期間，稱曾在2020年3月初被警員襲擊，準備向警務處索償。由於申索需在事發後3年內提出，他須在2023年3月初或之前作出申請，期間顏曾數次探訪張，商討如何準備訴訟文件。

張曾教顏如何假冒其簽名

探訪期間，張曾明確要求找「外面的人」替他簽署，又教顏如何假冒其簽名，包括稱：「出面的人都知我個簽名係乜嘢樣架，咁簽翻咪得囉」、「是但潦一筆囉呢度，咁我認呢個簽名係我咪得囉。」

懲教署發現眾被告在荔枝角收押所的對話可疑，向警方舉報。四名被告3個月後被捕，顏在警誡下承認協助張處理令狀，並按對方指示冒簽文件。

律師指顏想幫張未有謹慎思考

辯方律師求情指，顏性格無私，當時一心想幫張，未經謹慎思考，才會犯上本案。他沒有因為本案得益，被捕後亦向警方如實交代，希望法官考慮判處非拘禁式刑罰。

案件編號：WKCC2577/2023