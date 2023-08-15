建造業另推防中暑指引　工權會倡逢5至9月工作一小時可休息10分鐘

建造商會聯今日（15日）公布《工作暑熱警告下建造業實務指引》，該會稱指引是以勞工處今年5月推出的《預防工作時中暑指引》為基礎。對比兩份指引，分別在於業界提出的實務指引，就三級工作暑熱警告，分別訂出定時休息時段，未有如勞工處指引般按勞動程度、再分列休息時間。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，實務指引確實較勞工處原有指引易執行，惟最理想的做法仍然是訂明在5至9月這些較炎熱的時間，讓工友每工作1小時休息10分鐘，既容易跟隨，也能更有效保障工友。



▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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工作暑熱警告分為黃、紅、黑三級。（預防工作時中暑指引）

兩份指引均有列明在不同工作暑熱警告下的休息時間安排，分別在於業界提出的實務指引，就三級工作暑熱警告，分別訂出定時休息時段，未有如勞工處指引般按勞動程度、再分列休息時間。

不過，業界的實務指引也有備註，指定時休息時段可在總休息時間不變的前提下，因應不同工種或工地實際情況作彈性調節。實務指引也強調，如工友感不適，應即時休息及通知主管。

以屬於極重勞動的紮鐵工為例，在勞工處指引中，遇上黃色工作暑熱警告，其休息安排應為每小時工作15分鐘、休息45分鐘。但在實務指引中，則有兩個定時小休，每個小休時段為15分鐘。

香港建造商會執行總監梁敬國回應上述情況時指，「休息時間真係無少到。」並解釋在勞工處原有指引下，工地提供不同紓緩措施，可扣減休息時間，惟當中涉及複雜計算，實務指引訂出15分鐘，是希望將之簡化，便利業界執行。

值得留意，在實務指引中，已列明僱主須按工作暑熱警告風險評估，提供三項紓緩措施，包括提供遮陰設施、堵強散熱設備、讓工友盡量減少體力勞工。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，業界推出的實務指引，沒有再如勞工處的指引般，按勞動程度分列休息時間，相對而言是較容易執行。但她都提到，不少工地過去也有設休息時間的做法，新指引提出的並非新事物，會形容為舊有做法的「小修小補」。

被問到上述紮鐵工的情況，蕭倩文指在字面上工友休息時間似乎有減少，但如果實務指引是能夠執行，工友可享當中列明的休息時間，總比原有指引無法執行、工友無法享休相關休息時間好。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，最理想的做法是訂明在暑假期間、5至9月這些較炎熱的時間，讓工友每工作1小時休息10分鐘，既容易跟隨，也能更有效保障工友。（資料圖片／羅國輝攝）

她續指，現時建造業界提出實務指引，以便業界落實，勞工處也可以考慮為其他行業訂立類似指引，協助他們執行。不過，她也表明，實務指引是依賴勞工處指引訂立，當中三級制工作暑熱警告有其毛病，如香港以往從未有一日的天氣達到發出黑色工作暑熱警告的標汁，即使另訂實務指引，仍無法解決。

就商會稱工友不適可即時休息，蕭倩文認為工友能否這樣做，很視乎工地風氣，如果其管工執意趕工、不鼓勵工友休息，工友即使感到不適，也很大機會「頂硬上」。蕭倩文坦言，認為最理想的做法是訂明在暑假期間、5至9月這些較炎熱的時間，讓工友每工作1小時休息10分鐘，既容易跟隨，也能更有效保障工友。她亦提到，如政府發現現時這些措施成效不彰，便須考慮立法。