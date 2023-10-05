流感高峰｜活躍度續升　9月下旬至昨42成人死　0至5歲入院比率高

香港仍處夏季流感高峰期，最新一期新冠流感速遞顯示，過去一周，整體流感活躍程度持續上升，由前周13.47%上升14.79%，遠高於9.21%基線水平，當中85%為甲型（H3）流感，其次為甲型（H1）流感佔10%。過去11日、即9月24日至10月4日共錄得69宗成人流感嚴重個案，當中42人死亡。另外，公立醫院流感相關入院率雖有所下降至0.74（每一萬人口計），但0至5歲患者繼續為重災區，入院率達5.33，則每一萬人就有5.33個因流感入院。



▼9月28日 盧寵茂呼籲市民打流感疫苗▼



+ 6

流感活躍程度遠高於基線水平 以甲型H3為主

據新一期新冠肺炎及流感速遞顯示，過去一周整體流感活躍程度持續上升，由前周的13.47%上升14.79%，遠高於9.21%的基線水平，當中85%為甲型（H3）流感，其次為甲型（H1）流感佔10%。

過去11日錄69宗成人嚴重個案 42人死

公立醫院流感相關入院率亦有所下降至0.74（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.83微跌，處於中水平，當中0至5歲繼續為重災區，入院率達5.33，則每一萬人就有5.33個因流感入院。衞生防護中心過去11日（9月24日至10月4日）共錄得69宗成人流感嚴重個案，其中21宗個案於最近4日錄得，69人有42人死亡。

▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



過去11日錄165宗學校或院舍爆發報告 涉840人

69人中有10人感染甲型（H1）流感，52人為感染甲型（H3）流感，1人為乙型流感，餘下6宗同為甲型流感惟有待分型。另外，同期亦錄得165宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉840人染疫。