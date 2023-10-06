菲籍父認多番非禮親女　稱與妻性生活未滿足才犯案　囚50個月

菲律賓籍父親涉嫌自長女10歲起，多番非禮對方，包括向女兒上下其手，以及用陽具磨擦其私處。長女後來向母親透露經期延遲，在母親追問下透露多年來遭父親非禮。父親早前承認兩項非禮罪， 法官今(6日)在區域法院判刑時引述報告，指被告因和妻子的性生活未能得到滿足，因此侵犯女兒。女兒對被告的侵犯行為感到羞愧，形容父覫是「怪物」。法官斥責被告行為至為卑劣和令人厭惡，判他入獄4年2月。



被告D.M.L.（39歲，侍應），承認於2019年12月某日，在南丫島某單位，非禮當時10歲的X；及於2022年10月某天，在南丫島另一單位，非禮當時已13歲的X。

法官判刑時透露被告的心理報告內容，指被告因和妻子的性生活未能得到滿足，因此侵犯女兒X，並評估被告的重犯機會屬低。

被告DML在區域法院承認多番非禮女兒，被判入獄50佪月。

事主萌自殺念頭 母親亦感自責

X的創傷報告則指她有創傷後遺症，對事件感到羞愧，她形容父覫是「怪物」，望他被判處一個長的刑期。此外，X萌生自殺念頭，母親亦發現X的手腕有傷痕。

法官斥被告在案中違反誠信，其行為至為卑劣和令人厭惡，除了X受創傷，亦影響X的母親，她亦感到自責。經考慮後，法官判處被告監禁50個月。

案情指，在2019至2022年間，被告曾多次趁X睡覺時非禮她。至2022年10月，X向母親Y提及其經期延遲，X在母親追問下透露非禮事件。母親隨後將事件告知X學校的社工及報警。

趁妻回鄉藉詞叫兩女兒同睡

X其後在錄影會面透露，首次非禮發生於2019年12月某日，當時母親返回菲律賓，由被告照顧X和妹妹。被告提出X和妹妹一同到他房間睡覺，X同意。惟被告睡在X身旁後，他拉下X的褲，並用手指觸摸私處數秒。X問他在做什麼並叫他停手，被告回應只是在按摩。X隨即返回自己房間並哭泣，被告則向X道歉，並稱他不是怪物。

X稱被告每月平均非禮她5次

最後一次非禮事件發生於2022年10月，當時X在床上睡覺。被告凌晨叫醒X，X假裝睡覺。被告隨即躺在X身旁，伸手入X的衣服內撫摸其胸部和私處。被告其後再脫去X的內褲進行非禮行為。X感到嘔心，她想掙扎時卻遭被告按住。數分鐘後，被告為雙方穿回褲子後離開。X錄口供時亦透露，被告案發期間多次非禮她，平均每月約5次。

案件編號：DCCC 162/ 2023