溜冰教練為看他人女友色情品　放中學女友裸照上網　自揭犯罪候判

26歲前溜冰教練聲稱在網上討論區見到有網友提出交換女伴私密照，為想看他人女友的色情照，遂把求學時拍下前女友的裸照及影片，包括在教室內摸當時未成年女友的胸部，及在家中撫摸及要女友為他手淫的影片，從而自揭他曾非禮及製作兒童色情物品。警方作出拘捕時，更發現溜冰教練的家中仍貼著前女友的胸照。溜冰教練今（5日）在區域法院承認非禮、製作及發佈兒童色情物品等9罪，案件押後至11月13日判刑，以待為被告索取心理報告。



被告K.C.H.W.，26歲，承認兩項非禮、一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、兩項制作兒童色情物品、一項發佈兒童色情物品和三項管有兒童色情物品罪。

被告KCHW在區域法院承認非禮及製作色情物品等9罪。

被告讀中三時曾與事主X拍拖11個月

案情指，被告和X案發時為中三同班同學，2012年12月成為情侶，翌年11月分手。期間，兩人曾進行親密行為及拍下過程，X亦不時應被告要求自拍裸照或不雅照發送給被告。

曾在教室內摸X胸約20分鐘

2012年12月某日，課室在小息期間只有被告（16歲）和X（14歲）兩人，被告提出摸X胸部，在X同意下，兩人到課室一角，被告掀起X 上身校服，叫她按着校服，被告扯高X的胸圍摸其胸部，又用電話拍攝她赤裸的上身，整個過程歷時約 20 分鐘：另於2013年9月至11月某日，X記得被告曾於午飯或小息期間，在教室內摸她胸部。

約X到家撫摸並拍下過程

2012年12月至2013年3月某天，被告邀請X到其住所。兩人在房間內擁抱接吻，被告撫摸X的胸、腰及臀部，並用電話拍下過程。被告亦要求X幫其手淫，同時繼續摸X胸部。約15分鐘後，被告射精。

分手後曾向X發送其裙底照

及至2015年底，被告經Instagram 向X發送她的裙底照，X不斷要求被告刪除照片。被告其後又向X發送Dropbox 帳戶連密碼，內有大約30張X的裸照及裙底照片，X見狀全部刪除。X於2016年中轉校，被告曾表示已刪除所有X的不雅照。

訓導主任通知X網上有甚裸照209張

2018年9月，情緒持續受困的X將案件告知母親。兩人相信被告已刪除所有不雅照，故沒有報警。然而至2020年8月，X收到舊校訓導主任的電話，指網上討論區流傳她的裸照及不雅照，共有209張照片及一段錄像。

被告房內仍貼著X的3張胸照

被告於9月2日被捕，警方在其房內發現三張顯示X胸部的打印照片，又在其手提電話及USB裝置內發現X的不雅照，包括X的胸部、露出胸圍或內褲、手淫、口交等的照片或片段，均是在X未滿16歲時拍攝。

被捕稱想看別人女友的色情物品

被告在警誡下稱，見到有人在網上討論區邀請交換女伴的色情照片或影片。他想看別人女友的色情物品，便將X的影像發送他人，但對方沒有向他發送色情物品作交換。

因事件已辭任溜冰場教練工作

辯方求情指，被告犯案時僅16歲，承認其行為屬愚蠢、自私。他被捕至今已三年，因事件被迫從溜冰場的教練工作辭職，已失去了工作和夢想，深受打擊。

案件編號：DCCC 258/ 2023