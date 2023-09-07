菲籍父認非禮長女逾3年　女兒首被摸哭逃入房　被告：我不是怪物

菲律賓籍父親涉嫌多番非禮其長女，女兒在10至13歲期間遭其父上下其手非禮，她後來向母親透露經期延遲，在母親追問下才透露多年來遭父親非禮。父親今(7日)在區域法院承認兩項非禮罪，案情透露女事主10歲時首次被父親侵犯後哭泣跑回房，被告有道歉並安慰她說他並不是怪物。惟後來被告繼續對女兒作出性侵行為。法官把案押後至9月28日判刑，以待被告的心理報告，期間需還押。



被告D.M.L.（39歲，侍應），承認於2019年12月某日，在南丫島某單位，非禮當時10歲的X；及於2022年10月某天，在南丫島另一單位，非禮已13歲的X。

菲律賓籍被告DML在區域法院承認兩項非禮罪。(資料圖片)

女事主X睡覺時多番被非禮

案情指，女事主X案發時與被告、母親Y和妹妹等同住在涉案單位。在2019至2022年間，被告曾多次趁X睡覺時非禮她。直到2022年10月，X向母親提及其經期延遲，X在母親追問下透露非禮事件。母親隨後將事件告知X學校的社工及報警。

母不在家被告提議與兩姊妹同睡

X其後在錄影會面中透露，首次非禮發生於2019年12月某日，當時母親和家傭返回菲律賓處理曾祖母後事，由被告照顧X和妹妹。被告提出X和妹妹一同到他房間睡覺，X同意。但當被告睡在X身旁後，他拉下X的褲子，用手指觸摸私處數秒。X問他在做什麼並叫他停手，被告表示只是在按摩。X隨即返回自己房間並哭泣，被告則向X道歉，並指他並不是一個怪物。

最後一次事件X假裝睡覺遭被告摸

最後一次非禮事件發生於2022年10月，當時X在其床上睡覺。被告於凌晨時分叫醒X，X假裝睡覺。被告隨即躺在X身旁，伸手入X的衣服內撫摸其胸部和私處。被告其後再脫去X的內褲，用陽具磨擦其私處。X感到嘔心和想吐，當她想掙扎時，卻遭被告按住。數分鐘後，被告為雙方穿回褲子後離開。

案件編號：DCCC 162/ 2023