紅山半島｜政府累計入屋視察14間獨立屋　揭13間涉僭建及霸佔官地

上月初的世紀暴雨，令豪宅紅山半島被揭破為「僭建之島」，屋宇署及地政總署的聯合巡查行動已歷時半個月，政府今日（6日）交代巡查第二批獨立屋結果，成功進入8間進行視察及搜證，初步懷疑最少7間涉及非法佔用政府土地及／或僭建。



當局至今成功入屋視察14間獨立屋，累計合共13間涉嫌非法佔用政府土地及／或僭建，比率達93%；另有18間已聯絡政府安排視察，再有兩間未能入屋，政府擬再向法庭申請手令入屋，即首兩批合共會巡查34間。



▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼



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18間已聯絡政府安排視察 另2間需申手令入屋

當局指，9月22日首批巡查的10間獨立屋中，已成功進入其中6間視察及搜證，全部涉及非法佔用政府土地及僭建，其餘4間獨立屋的業主已聯絡政府安排陸續視察，包括曾拒絕政府人員入屋而要向法庭申請手令的52號屋。

當局又提到，周三（4日）起已展開第二階段行動，巡查另外24間獨立屋，並已成功進入其中8間視察及搜證，初步懷疑最少7間涉及非法佔用政府土地及／或僭建，但確實數目將進一步核實，另有14間獨立屋的業主已聯絡政府安排視察，至於餘下兩間政府將按需要根據法例向法庭申請手令和行使權力，以便相關部門進入屋內視察及搜證。

▼9月25日 屋宇署及地政總署再進入紅山半島調查▼



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政府發言人指，屋宇署和地政總署會繼續分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》發出清拆令或通知，飭令相關業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，及飭令相關人士拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地。

屋宇署和地政總署9月22日開始，在紅山半島展開聯合行動，巡查紅山半島臨海一帶85間獨立屋但不包括山泥傾瀉的4間獨立屋。

▼9月25日 屋宇署及地政總署再到紅山半島調查▼



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▼9月22日 屋宇署及地政總署人員入紅山半島全面調查▼

