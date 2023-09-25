紅山半島｜再揭1間有僭建地庫　3屋未應門　政府明申法庭手令入屋

本月初的世紀大暴雨，豪宅紅山半島被揭破為「僭建之島」。政府今日（25日）展開第二次巡查，並嘗試進入10間獨立屋視察，惟當時全部「食白果」，只能留下通知，預告今日（25日）再到場。



屋宇署及地政總署今午約2時半再到場，署方代表說，今日成功進入其中一間屋，初步發現懷疑有僭建地庫。署方又指，有六間屋業主已聯絡職員預約時間，署方之後會再上門視察。至於餘下三間獨立屋，由於未聯絡署方，署方預料周二（26日）會向法庭申請手令，以進入屋內視察及搜證。



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世紀大暴雨本月初襲港，令豪宅紅山半島被揭為「僭建之島」。屋宇署及地政總署上周五（22日）展開大規模巡查，並嘗試進入10間獨立屋視察，惟當時全部「食白果」，只能留下通知，預告今日（25日）再到場。

屋宇署及地政總署今午約2時半再到場，署方代表表示，今日成功進入其中一間屋，初步發現懷疑有僭建地庫。署方又指，有六間屋業主已聯絡職員預約時間，署方之後會再上門視察。至於餘下三間獨立屋，由於未聯絡署方，署方預料明日（26日）會向法庭申請手令，以進入屋內視察及搜證。

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▼9月22日 屋宇署及地政總署人員入紅山半島全面調查▼



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▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼

