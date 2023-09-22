紅山半島｜政府巡查首10間均無法入屋　9.25再拒進入將申手令搜證

世紀大暴雨本月初襲港，令豪宅紅山半島被揭為「僭建之島」。屋宇署及地政總署今日（22日）展開大規模巡查，公布會聚焦處理紅山半島一帶85間臨海獨立屋，當中約70間初步懷疑有僭建物，而約40間初步懷疑有非法佔用政府土地的情況，比率分別達82%及47%。

屋宇署總屋宇測量師高翹建在巡查行動後會見傳媒指，當局初步發現紅山半島有30多間獨立屋同時涉嫌霸佔官地及違例僭建，當局今日率先巡查首批10間獨立屋，但均無法入屋視察，當中有4間拒絕讓政府人員進入，另有6間無人應門，當局已留下通知，明言下周一（25日）會再次上門調查，若再無法入屋視察，將會向法庭申請手令，以進入屋內視察及搜證。

被問到紅山半島非臨海區獨立屋的調查時間表，地政總署港島西及南區地政處地政專員吳瑞光則指，位於非斜坡的獨立屋霸佔官地和涉及的安全風險較輕微，會在接獲投訴或有證據顯示有違例情況，按既定政策跟進。



▼9月22日 屋宇署及地政總署人員入紅山半島全面調查▼



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高翹建指，當局發現紅山半島70、72、74及76號屋，均有嚴重僭建情況，並已向戶主及出清拆令。（黃偉倫攝）

76號獨立屋僭建地庫及泳池

屋宇署總屋宇測量師高翹建指，當局較早前已進入4間獨立屋視察，包括是70號屋、72號屋、74號屋及76號屋，發現4間屋均有嚴重僭建情況，包括拆毀擋土牆、位於斜坡位置僭建地庫，以及在屋外加建僭建物。

當局首次披露紅山半島第76號獨立屋亦涉及僭建，高表示，當局亦已巡查該樓宇，發現同樣有僭建地庫，以及在花園外有違例僭建的泳池。

高翹建表示，屋宇署今日已向相關業主發出清拆令，要求拆除有關獨立屋的僭建物，業主須委聘認同人士提交修繕建議書和建築圖則，在得到屋宇署同意後，須根據圖則復修樓宇受影響部份。

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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高翹建強調，相關業主要在今日起計的90天內展開修繕工程，並要在150天內完成，屋宇署亦會將相關相關命令送往土地註冊處「釘契」，若業主無遵從清拆令，將會被檢控，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

高翹建又預告，正收集和整理數據，不排除對涉事人，包括業主、參與僭建工程的專業人士、承建商等，採取檢控行動。

吳瑞光指，當局無法進入紅山半島首批被巡查的10間獨立屋，當中有4間拒絕讓政府人員進入，另有6間無人應門。（黃偉倫攝）

地政總署港島西及南區地政處地政專員吳瑞光亦指，早前被揭僭建的70、72和74號屋均涉及非法佔用政府土地，當局今日已根據《土地雜項條文》向相關業主發出通知，斥令相關佔用人要拆除官地上的建築物，以及停止佔用政府土地，有關人士須於30日內，提交拆卸建議方案書，供政府部門審批，確保有關清拆和補救工程，不會對相關和鄰近政府土地的穩定性有不利影響，並要在150天內完成相關工程，若有關人士未有遵從清拆令，當局將會採取檢控行動。

▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼



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4間拒絕讓政府人員入屋、6間無人應門

屋宇署和地政總署今日在紅山半島展開大規模行動，吳瑞光指，將會分批巡查85間臨海、位處斜坡的獨立屋，初步懷疑約40間涉嫌非法佔用政府土地，惟當局無法進入首批、合共10間獨立屋，當中有4間拒絕讓政府人員進入，另有6間無人應門，但已通知相關業主，當局將於下周一（25日）再次上門調查，若業主再度拒絕人員入屋，當局將會向法庭申請手令，以進入屋內視察及搜證。

▼9月12日 政府人員進入紅山半島查僭建及霸官地▼



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屋宇署：一直以風險為本原則處理僭建問題

被問到在山泥傾瀉發生後，才揭發紅山半島大規模僭建問題，屋宇署是否失職。高翹建回應指，在資源有限的情況下，當局一直以風險為本為原則，處理僭建問題，而紅山半島山泥傾瀉事件，揭示斜坡僭建物令斜坡損毀的情況，故當局會檢視情況，亦是展開聯合行動的目標，但拒絕評論早前聚焦市區僭建問題是否「開脫嘅藉口」，亦不回應當局是否失職。

高翹建又指，暫未能評估巡查進度，因為整個行動需取於戶主的合作和複雜性，故未能估算完成時間，但強調會盡快完成巡查。

至於紅山半島其餘獨立屋的情況，吳瑞光則指，會先分階段巡查紅山半島臨海、位於斜坡的獨立屋，「至於唔係斜坡嗰啲，因為唔涉及風險，所以我哋會睇睇，收到投訴或者有證據顯示獨立屋有霸佔政府土地嘅情況，我哋一有就會跟返既定政策去做」，強調非位於斜坡的獨立屋或霸佔官地的情況較輕微，風險亦較少，故會視乎情況再考慮。