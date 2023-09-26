紅山半島｜屋宇署公開52號屋拒允入屋視察　已取法庭手令將有行動

撰文：呂穎姍
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本月初的世紀大暴雨，豪宅紅山半島被揭破為「僭建之島」。屋宇署及地政總署上周五（22日）欲進入10間有問題獨立屋調查，均被拒絕或無人應門；昨日（25日）展開第二次巡查，成功進入其中一間，撇除另6間已預約視察安排，仍有3間企硬拒絕或仍失聯，故此警告申請法庭手令進入調查。

屋宇署今晚（26日）表示，當中2間獨立屋的業主聯絡署方安排視察，尚有一間未允許。署方公開其為52號獨立屋，指戶主／佔用人拒絕署方人員入屋視察，故已於今日下午向法庭申請手令，將按手令安排進入屋內視察。

▼9月10日　鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼

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上周五10間重點目標均無法進入巡查

屋宇署及地政總署上周五（22日）進入紅山半島展開全面調查僭建及霸佔官地。優先處理85間臨海獨立屋，當中約70間初步懷疑有僭建物，而約40間初步懷疑有非法佔用政府土地的情況，比率分別達82%及47%。上述85間臨海獨立屋尚未包括發生山泥傾瀉範圍內的四間獨立屋。

兩部門人員巡查有問題的首批10間獨立屋，但均無法入屋視察，當中有4間拒絕讓政府人員進入，另有6間無人應門。人員留下通知，25日（本周一，昨日）會再次上門調查，若再無法入屋視察，將會向法庭申請手令。

▼9月25日　屋宇署及地政總署再進入紅山半島調查▼

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3間獨立屋昨日仍未允入屋調查

相關人員昨日再到紅山半島，進入其中一間獨立屋調查，初步發現疑有僭建地庫及霸佔官地，稍後將會根據《建築物條例》的規定，向有關業主發出清拆令，着令其清拆有關僭建物。另有六間已約好本月底至下月初進行巡查，其餘三間的業主仍聯絡不到，故當局決定向法庭申請手令入屋。

▼9月25日　屋宇署及地政總署再到紅山半島調查▼

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52號屋戶主／佔用人拒絕屋宇署人員入屋視察

屋宇署表示，截至今日（26日），當中已有8間屋的屋主主動聯絡屋宇署安排視察，屋宇署已安排於未來一星期內進入其餘8間屋內視察；但第52號屋的戶主／佔用人拒絕署方人員入屋視察，屋宇署已根據《建築物條例》第22條的規定，於今日下午取得法庭手令，並會按法庭手令安排進入屋內視察。

▼9月22日　屋宇署及地政總署人員入紅山半島全面調查▼

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