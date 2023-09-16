紅山半島｜甯漢豪：深入搜證尋涉事者提檢控　有大規模巡查

一場世紀黑雨引發山泥傾瀉，意外揭發三間紅山半島獨立屋均有僭建地庫。發展局局長甯漢豪今早在電台節目中表示，將深入搜證找出涉事者，並依法提出檢控。她表示，屋宇署每年的巡查工作大多集中於市區，今次紅山半島僭建事件，說明獨立屋僭建存在安全隱患，政府部門會開展大規模巡查行動，並不限於紅山半島。



▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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將深入搜證找出涉事者 加大獨立屋巡查力度

發展局局長甯漢豪今早在港台節目《星期六問責》中表示，已掌握紅山半島涉事三間獨立屋潛建證據，接著會深入搜證找出不同涉事者，如業主、專業人士及買賣人士，並會依法提出檢控。她表示，屋宇署過去執管工作較多集中於密集市區的安全風險較大潛建物，不存在明知而不處理，然而經過紅山半島事件，可見位於斜坡上的獨立屋亦有明顯安全隱患。

紅山半島曾有舉報個案 未列在屋宇署主動巡查清單

甯漢豪表示，地政總署及屋宇署會即將到紅山半島開展巡查行動，但何時完成尚難定論，亦指未來會有大規模巡查行動，並不限於紅山半島。她又表示，如屋宇署每年會揀選及主動巡查目標樓宇，相信未來會加大力度巡查獨立屋。

她指，屋宇署曾收到針對紅山半島的零星舉報並作處理，然而過去幾年並不在主動巡查的清單上。至於如何揀選目標樓宇檢視，她表示按風險為本的原則、懷疑潛建物的規模及投訴數字等為目標樓宇作巡查排序。

▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼



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潛建法則有輕重 涉案專業人士可被除牌

甯漢豪表示建築物條例針對潛建有不同程度罰則，最簡單為向業主出清拆令，若不遵從便罰款20萬及監禁1年；另一種為業主明知故犯作潛建，若成功控訴，須罰款約40萬；危害公眾安全，罰則會更重。她補充指，若證實潛建物危害斜坡及其他樓宇安全，涉事業主有機會面臨民事索償。至於涉案專業人士有機會被檢控，面臨紀律處分、罰款以及暫時或永久除牌。