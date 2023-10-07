孔繁毅料流感、新冠接踵爆發　倘重疊將迫爆病房　倡每年各打一針

夏季流感高峰期仍未過去，香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（7日）在電台節目表示，夏季流感高峰期已到尾聲，但新冠疫情高峰期將緊接「殺到」，隨後又會爆發冬季流感高峰期，預料未來流感及新冠肺炎將梅花間竹、每半年爆發，憂慮若兩個高峰期重疊，將致病房嚴重爆滿。

他強烈建議長者、長期病患等高危人士每年要接種一針流感疫苗，以及一針新冠肺炎加強劑，當中新的一價新冠疫苗有望最快下月面世，能較有效應對現時流行的病毒株XBB，認為市民可等待新的疫苗供應後，才接種作加強劑，以避免重症出現。



香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

新冠疫情推遲冬季流感高峰期

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅早上在商台節目《政經星期六》指，本港現時正處於夏季流感季節的尾段，因為新冠疫情爆發後，將冬季流感高峰期延後至2至4月，即「冬季疊住春季」，而夏季流感亦推遲至8至10月，兩季流感爆發中間會夾雜新冠疫情高峰期，即10至12月和4至6月，亦即兩種病毒會梅花間竹，每半年爆發一次高峰期。

他強調，「基本上差唔多每一個月，一年365日都係可能會有新冠、流感、呼吸道合胞病毒RSV嘅爆發，基本上365日都會有」，憂心若流感和新冠肺炎高峰期重疊，病房將會爆滿，預料使用率會高達150%至160％爆滿，醫護人手將嚴重不足。

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新一價mRNA疫苗下月面世 倡高危人士盡快接種

他續指，十月剛開始，已見到有較多新冠肺炎確診及嚴重個案，但仍未達高峰，認為不少市民已打齊三針及曾「中招」，故市民的混合免疫的抗體已足夠，但即75歲以上長者、院舍長者、長期病患者等則有需要每年至少接種一針新冠疫苗加強劑，以將抗體提高、預防重症出現。他預料最快下月，新的一價mRNA疫苗將會面世，與現時流行的病毒株Omicron XBB最吻合，建議高危人士在新疫苗出爐時便去打針。

至於流感方面，孔繁毅剛指，現時夏季流感較流行甲型H3病毒株，估算明年冬季會有甲型H1病毒爆發，亦會有部份乙型流感，他強烈建議65歲以上長者、有長期病患人士、兒童及醫護人員等高危群組，盡快接種四價流感疫苗，以準備明年2至4月的冬季流感爆發。他又指，世界各地專家均發現山型流感病毒則已暫時消失，但仍需時觀察該病毒是否絕跡。

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