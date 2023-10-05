發燒｜兄妹病徵相似　以為同患流感　醫生卻見妹妹嘴內有7顆水泡

台灣近期多種病毒大爆發，不少診所、急診更是被發燒患者塞爆！對此，台灣兒科醫生陳信宏分享，一名家長帶着發燒的兄妹看診，哥哥確診感染甲型流感，妹妹卻是感染咽峽炎型腸病毒。



台灣兒科醫生陳信宏在Facebook發文分享，近日遇到一位家長帶着2個小孩來看診，2個小孩都出現發燒、肚子痛、喉嚨痛的症狀，哥哥確診感染甲型流感，當下媽媽在一旁自言自語「妹妹應該也是吧？」，不料，就在妹妹一張嘴要檢查喉嚨時，卻發現她嘴巴裏面有6、7顆小水泡，被醫生診斷為與哥哥不同疾病的「咽峽炎型腸病毒」。

對此，陳信宏也強調，即使同一家人都在發燒、症狀也都類似，但並不見得全部人都是同一種病菌感染，還是需要經醫生檢查，甚至做快篩輔助診斷，才能對症治療。

最後，陳信宏也提醒，目前正處於免疫負債高峰期，提升個人抵抗力、做好個人防護，才能避免病菌感染，另外，發燒也別只顧着吃退燒藥，仍需由醫生診斷治療。

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