流感｜冬季或流行H1較新型病毒株　醫管局醫生籲兩個月內打疫苗

港府在上周四（9月28日）開展「疫苗資助計劃」，醫管局再呼籲市民盡快接種疫苗。九龍中醫院聯網家庭醫學部及普通科門診顧問醫生何家銘表示，世衞早前預測來年高峰期會流行甲型流感（H1N1）pdm09病毒，惟此病毒株在港較少流行，故若冬季真的流行相關病毒株，港人對此免疫力則較低，以防止染疫後重症或死亡風險。他指由於打針後仍要兩至四星期才可以產生抗體，冬季流感高峰期會在明年1月至3月開始，加上不少人都會在年底外出旅遊，故建議最好在10月至11月接種疫苗。



過去數年未有打針的鄧婆婆表示，由於早前打針後有骨痛等經歷，故被嚇怕無再打針，但後來聽到政府呼籲就決定再打針，「又OK喎，愈打愈精神，做嘢方面愈嚟愈上進」，希望長者如可以打針都盡量打針。



預計長假期後流感個案會更多

夏季流感高峰期持續，過去一周，整體流感活躍程度反彈，由前周的11.59%上升13.47%，遠高於9.21%的基線水平，當中84%為甲型（H3）流感，其次為甲型（H1）流感佔13%。政府早前已開展「疫苗資助計劃」，醫管局宣布，將會在周四（5日）起分階段在各公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。

醫管局早前表示，近日急症室求診人數已上升至逾6,000人，當中大部分為上呼吸道感染個案，而昨日威院亦有病人要輪候近15小時仍未可以看醫生。

九龍中醫院聯網家庭醫學部及普通科門診顧問醫生何家銘表示，由於剛剛才結束長假期，故暫未知流感個案有否上升，但指近日看症時流感個案確實多了。他亦預料長假期後流感個案會更多，因市民在此期間有外遊、有聚會或去多了人多的地方，都會增加感染風險。

九龍中醫院聯網家庭醫學部及普通科門診顧問醫生何家銘呼籲大家盡快接種疫苗。（盧翊銘攝）

料冬季高峰期新病毒株在港較少流行 港人免疫力較低

何家銘亦指，世衞早前預測來年高峰期會流行甲型流感（H1N1）pdm09病毒，惟此病毒株屬較新型病毒株，在港較少流行，故若冬季真的流行相關病毒株，港人對此免疫力則較低，呼籲市民盡快接種疫苗，以防止染疫後重症或死亡風險，「如果遇到都唔使咁驚。」

被問到現時本港夏季流感高峰期以甲型（H3）流感為主，現時接種的疫苗會否對流行的H3病毒株沒有這麼好的防護，何家銘表示，現時接種的疫苗都是由疫苗專家委員會討論後再建議，相信現時接種的流感疫苗對於夏季流感高峰期流行的H3N1病毒株亦有保護效力。

建議最好在10月至11月接種疫苗

至於何時是最佳接種時期，他指「當然是愈早愈好」，由於打針後仍要兩至四星期才可以產生抗體，而一般而言，冬季流感高峰期會在明年1月至3月開始，加上不少人都會在年底外出旅遊，故建議最好在10月至11月接種疫苗。

有過去數年未有打針的鄧婆婆表示，由於早前打針後有骨痛等經歷，故被嚇怕無再打針。（盧翊銘攝）

鄧婆婆：愈打愈精神，打疫苗病痛都減少

過去數年未有打針的鄧婆婆表示，由於早前打針後有骨痛等經歷，故被嚇怕無再打針，但後來在疫情後，聽到政府呼籲要打流感針就決定再打針，「又OK喎，愈打愈精神，做嘢方面愈嚟愈上進」，又指打疫苗病痛都少了，希望長者如可以打針都盡量打針。

▼9月28日 盧寵茂呼籲市民打流感疫苗▼

