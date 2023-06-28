親子用品網店Baby-Clan疑售尿片套票未交貨 遭債權人入稟清盤
撰文：劉安琪
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親子用品網店Baby-Clan因預售尿片套票但無交貨，公司女董事和男高層更疑涉違商品說明條例。13名市民早前入稟小額錢債審裁處向Baby-Clan追討共5.7萬元，其中7名申索人，上周二（20日）被裁定勝訴，獲賠逾2.9萬元。債權人之一的譚浩賢，昨(27日)入稟高等法院，申請Baby-Clan.com Limited清盤。根據司法機構網頁，案件排期於8月30日作清盤聆訊。
債權人為Tam Ho Yin (譚浩賢)，入稟申請Baby-Clan.com Limited清盤。
涉事的Baby-Clan.com Limited於2021年7月成立。海關早前召開記者會交代Baby-Clan案詳情，指3月起收到多名市民舉報，截至上月17日共接獲216宗個案，均涉及付款後要求送貨但無貨，而且不安排退款，總款額23萬元，當中最大一宗個案涉及1.8萬元，事主購買了300張套票。公司女董事和男高層更疑涉違商品說明條例被捕，兩人已獲准保釋。
海關上月曾開記招述Baby-Clan涉違商品說明條例。
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