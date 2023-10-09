颱風小犬｜梁榮武：掛9號風球科學上不達標　認同天文台需要發出

颱風小犬昨日（8日）襲港，天文台在中午12時40分發出8號風球，到傍晚6時45分公布，會於晚上7時發出9號風球，通知期只有15分鐘，港鐵在9號風球後即會暫停露天路段服務，結果導致不少市民在街上滯留。有氣象專家指，天文台發出9號風球的預警時間雖然較短，惟市民應有心理準備。他又指，天文台發出9號風球時，風力雖未達標，但他認為天文台發出風球，目的是保障市民安全。



認識香港天氣嘅香港市民，都應該知道若掛咗8號波，有機會9號及10號波。雖然天文台冇明顯地講，但心中應有數，因呢個係一個颱風。 香港氣象學會發言人梁榮武

▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



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指天文台發出風球旨在保障市民安全

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武指出，天文台今次發出的9號風球，雖然在科學上不達標，但他認為天文台發出風球，目的是保障市民安全。

但他解釋，從雷達圖像可清晰看到，小犬眼壁已經碰到香港南邊的擔桿列島，即是與香港非常接近，若它再走近約30公里，本港便會受颶風正面吹襲。他認為，在此情況下若不掛9號風球，等到臨急才掛10號風球的話，社會便出現混亂。

在10月9日凌晨４時，颱風小犬集結在香港天文台之西南約100公里，逐漸向西移動遠離香港。（天文台圖片）＿

8個測風站半數錄得暴風才「達標」發出9號信號

天文台於全港接近海平面的8個地方設立參考測風站，梁榮武接受《香港01》訪問解釋，當中一半測風站錄得烈風，則「達標」發出8號信號；倘若一半測風站錄得暴風，則「達標」發出9號信號。

根據天文台昨晚7時發出9號烈風或暴風風力增強信號的新聞公布，天文台指過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時103、94及64公里，最高陣風分別超過每小時132、106及94公里。

他指「達標」的難度相當之高，因為香港地理環境複雜，新界風力往往較弱，南區、赤柱風力則較強，非次次做得到。他認為斟酌是否「達標」才掛9號波並無意思，「(天文台）只可以盡做，永遠都可以做得更好。」

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

