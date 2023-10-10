機場混亂｜楊潤雄：颱風很多因素較難以控制　安排上要顧旅客感受

颱風小犬襲港期間，港鐵機場快線前晚（8日）在9號風球下停駛，機場有大批旅客滯留等候的士。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（10日）在電台節目表示，從整體旅遊角度，要顧及旅客感受，希望他們有好體驗，但在颱風下，有很多因素比較難以控制，如何再做得更好是整個政府的方向。



另外，港隊在今屆亞運取得佳績，楊潤雄指，「未來會考慮投放更多資源到部分港人有潛質的體育項目。」



文化體育及旅遊局局長楊潤雄

稱颱風下很多因素難控制

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日上電台節目表示，從整體旅遊角度，要顧及旅客感受，希望他們有好體驗，但在颱風下，有很多因素比較難以控制，如何再做好些是整個政府的方向。

楊潤雄指，機場不單是旅客，亦有很多市民出入，整體交通配套如何安全地令服務好些，又認為運輸及物流局已作出回應，會想方法解決問題。

▼10月8日 九號風球下大批旅客在機場大堂輪候的士▼



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研投放更多資源到港人有潛質項目

杭州亞運港隊獲得53面獎牌，打破以往紀錄。問到會否為本港體育投放更多資源，楊潤雄認為，反映過去政府一路以來以精英化、城市化、普及化去推廣體育是有些成績的，方向正確。

楊表示，在現行制度下，會根據運動項目過往的成績，參與比賽，如世界賽事及成績，計算是否屬精英項目，當中亦有分等級，以決定資源及培訓等。

被問及會否因應香港人的體質，能否有一兩個項目有特別的制度或試行計劃。楊則指，會考慮就這方面與業界商討：「未來會考慮投放更多資源到部分港人有潛質的體育項目。」