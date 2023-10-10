颱風小犬｜旅客滯留機場不理想　李家超要求運物局研疏導方案

颱風小犬襲港期間，天文台改發9號風球前僅得15分鐘預告時間，隨即機鐵、巴士停駛，令大批旅客滯留機場。行政長官李家超指改發九號風球時間太急，但強調天文台的預警受科技限制，承認有大批旅客滯留機場不理想，已要求運輸及物流局、機管局、港鐵及運輸業界盡快研究惡劣天氣下疏導旅客的安排。



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掛九號風球被指太急 李家超：科技限制預告時間

李家超今天（10日）出席行政會議前主動提及颱風「小犬」襲港，他說政府上星期已經作部署，部門亦有緊守崗位，汲取上次十號風球和世紀黑雨的經驗後有新做法，天文台和渠務署有預警及更頻密發放資訊，其中天文台每小時發放訊息，亦有預告掛三號、八號風球，渠務署亦有定時更新情況。對於八號風球轉九號風球被指太快，李家超指監察系統已經國際水平，但預警時間有科技限制。

機鐵在10月8日晚9號風球發出後停駛，大批乘客滯留機場。（讀者提供圖片)

李家超：天文台已盡努力 惟沒有最好，只有更好

李家超說無論天文台如何努力，天氣變化快速、突然，科技限制了天文台預告時間，相信對有天文認識都知道現今科技的確有限制，強調天文台盡了努力，但「沒有最好，只有更好」。他又指，以往除「蘇拉」外，已有很久未有掛上九號風球，故市民應有自我提醒，掛上八號風號後，天文台亦有提醒或會掛上更高的風球，重申技術上限制通知時間。

機鐵在10月8日晚9號風球發出後停駛，大批乘客滯留機場。（讀者提供圖片)

千名旅客滯留機場不理想 促運物局研疏導方案

九號風球下千名旅客滯留機場，李家超主動提到已要求運輸及物流局與港鐵、機管局及運輸業界探討如何改善惡劣天氣下疏導旅客安排，被問到日後在九號風球下，政府以後會否包車提供接送服務，李家超說已要求運輸及物流局檢討事件，直言有市民和旅客滯留「不理想」。對於九號風球下港鐵停止服務，李家超指，會檢視及找到更好辦法處理，重申運輸及物流局、機管局、港鐵、業界會探討改善方法。