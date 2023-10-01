八達通｜新CEO應天麒：拍卡付款只0.67秒　力攻學生轉用APP

八達通早前宣布人事調動，由今日（10月1日）起，委任應天麒為八達通集團行政總裁，接替李俊明履行職務。應天麒曾在八達通的競爭對手PayMe擔任首席產品官，他表示，八達通相比內地的支付工具，拍卡付款只需0.67秒，不必花數秒打開二維碼，更適合香港繁忙的生活環境。



他認為手機八達通是未來的大勢所趨，將會運用過去在滙豐工作的經驗及專業知識，推動手機八達通普及化，目前正主攻學生市場，將八達通錢包的申請年齡調整至13歲，目標每個市民的手機均裝有八達通。



左起︰八達通營運總監甘志深、八達通行政總裁應天麒、八達通營業及市務總監李玉兒、八達通產品部總監葉勁生。（盧翊銘攝）

八達通每日總交易額達3億元

政府近年多次派發電子消費券，但無阻八達通在本港的龍頭地位，獲約七成港人選為領取消費券的工具。八達通最新數字顯示，現時在香港的滲透率為98%，有逾18萬個付款點，每日交易量約1,500萬宗、總交易額達3億元。

在港府派發電子消費券前，八達通已積極拓展市場至滲透率較低的街市及的士。在2021年初，有約1.2萬名的士司機、42個街市共逾2,000個檔攤，選用八達通收款。目前該數字已增至2.1萬名的士司機，125個街市近4,000個檔攤，即在兩年半內，的士司機升幅有75%，而街市及攤檔分別飆升約197%及100%。

+ 3

學生手機八達通推出三個月獲兩成人轉用

八達通經過20多年的發展，已處於近飽和的階段。應天麒認為，八達通並非在從事付款業務，而是用戶體驗業務，因此八達通亦要與時並進，繼續主攻手機業務，讓更多港人由實體八達通，轉用手機八達通APP。

現時手機八達通用戶的每月平均消費金額，已相比實體八達通高出六成；而手機八達通的網上消費總額，更在近兩年間飆升逾四倍，當中部份為年輕人在網上遊戲的消費金額。因此八達通便針對Z世代（1995年至2009年出生），於今年6月推出學生版手機八達通，至今已獲兩成學生轉用。

應天麒認為，蘋果iPad及Instagram在2010年誕生，即Z世代的成長過程非常依賴互聯網及電子產品，特徵為「always online」。他指為迎合未來趨勢，八達通錢包Plus（儲值限額1萬元、年交易限額10萬元）亦在上月中，接受年屆13歲的學生申請，目標成為他們人生首個理財APP，「希望年輕一代好快就一人一張手機八達通。」

八達通APP銀聯卡可在內地3000萬個商戶付款

此外，自恢復開關以來，港人周末及假期北上數字屢創新高。應天麒表示，八達通APP銀聯預付卡的用戶數目，今年8月相比1月已相差三倍。他提醒沒有內地手機號碼及銀行卡的用戶，亦可透過該銀聯卡，在內地超過3,000萬個接受銀聯的商戶付款。

八達通並推出最新活動，由即日起至今年12月31日，於內地及海外以八達通銀聯二維碼消費，所有交易可豁免1%外幣交易費用。

八達通可做到生物識別或其他非接觸式付款

談到內地支付工具的二維碼付款，應天麒反問指，若市民在黃昏6時身處中環地鐵站，背後有數十人正等待入閘，是否仍願意花數秒時間打開APP的二維碼？至於新興的掌靜脈付款（即內地的刷掌支付）方面，他則透露，八達通公司有五成員工為技術工程師，不斷研究技術創新，稱不論是生物識別或是其他非接觸式付款，亦是八達通能潛在做到的事情。

▼2022.06.14 八達通公布準備逾2.5億派發現金獎賞▼



+ 1

電量耗盡後手機八達通仍可付款 拍卡只需0.67秒

應天麒並認為，香港人的DNA是「唔使急，但最緊要快」，強調八達通拍卡付款只需0.67秒，並指手機八達通其中的優勢，在於電量耗盡後仍可拍手機付款。他表示，會運用過去在滙豐工作的經驗及專業知識，目標讓每個人的手機均裝有八達通。

翻查資料，以蘋果手機為例，由iPhoneX起的所有機種，均備有電池保留功能，在電量耗盡的狀態下，仍可支援約20次八達通交易。但若是用戶主動關機，則不可使用手機八達通。

八達通於今年7月公布，應天麒接任行政總裁職位，並指他在電子支付領域具深厚行政經驗，於銀行及支付行業任職達20年。在加入八達通前，他曾為國泰航空數碼體驗總經理，亦在滙豐銀行擔任數個管理層要職，在滙豐最後的職位為PayMe首席產品官。至於卸任的前行政總裁李俊明，將返回港鐵公司擔任另一管理層職務。