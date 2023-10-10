國家科技部副部長來港　認可數碼港「國家級科技企業孵化器」儀式

數碼港三年前獲得國家科學技術部（科技部）認可為「國家級科技企業孵化器」，國家科技部副部長張廣軍今天（10日）在港為數碼港企業發展中心舉行揭牌儀式。創新科技及工業局局長孫東亦有出席。他寄語未來希望數碼港繼續扶助初創企業，推動數碼科技發展。



孫東致辭時表示，在特區政府的推薦下，國家科技部於 2020 年 11 月確認數碼港為「國家級科技企業孵化器」，肯定其一直以來在孵化和培養香港初創科技企業方面所作出的努力和成績。

他表示：「這項國家級的榮譽對於數碼港以至香港的創科生態圈意義重大，是一個具代表性的里程碑。」在國家的強大後盾與特區政府的大力支持下，數碼港將繼續致力推進香港的創科發展。

國家科技部副部長張廣軍致辭表示，今天「國家級科技企業孵化器」的揭牌，既是對多年來數碼港孵化培育香港科創企業的肯定，也是開啟新時期內地與香港科技創新合作，聯手打造高能級創新創業平台的新征程的重要標誌。未來希望數碼港繼續扶助初創企業，推動數碼科技發展。

另外，孫東今早出席本港首間、獲本地認證及發牌的先進療法製品製造機構的活動，並致辭指出有關機構的成立，是香港生命科技發展的一個重要里程碑，為香港的細胞及基因治療發展揭開新一頁。他強調，香港有頂尖的科研人員和醫護人員，特區政府亦一直支持香港的創科發展。