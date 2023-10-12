三隧分流｜平日過渡時段逐一睇　私家車行紅隧東隧18分鐘相差$20

運輸及物流局昨（11日）宣布，三隧分流第二階段不同時段不同收費將於12月10日凌晨5時生效，屆時隧道費會按繁忙時段、一般時段及非繁忙時段等不同時段收取費用，繁忙時段會實施「644」收費方案，即西隧繁忙時段私家車收費為60元，紅隧及東隧40元。



在轉換不同收費時，設有「過渡時段」，以免出現差一秒收費差天共地分別，平日設有兩加兩減過渡時段。西隧過渡時段最大，為38分鐘，私家車最大差距為40元；而紅隧東隧的過渡時段為18分鐘，駕駛私家車遇到塞車，隨時要多付20元；星期日及公眾假期「紅日」三隧私家車劃一收費，過渡時段僅5分鐘，隨時多付或少付5元。



相差收費：40元

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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9月過海交通流量超前疫情前田水平

現行「633」收費下，全日劃一收費，西隧私家車隧道費為60元，紅隧及東隧分別是30元。運輸局表示，由於疫情後社會正逐漸恢復正常運作 ，在9月上學交通恢復下，今年9月第三個星期平日繁忙時間的過海交通流量，增加約7%至9.9萬架次，較7月底實施「633」 收費方案前的基線水平高出約9%，甚至較疫情前2019年的水平、即9.64萬架次高出約3%。

該局稱隨整體過海交通流量已回復至疫情前的水平，並可能隨著社會和經濟活動進一步恢復有上升的趨勢，故有必要在今年底實施「不同時段不同收費」。有關收費方案如下：

▼「不同時段不同收費」方案▼



實施時間：2023年12月10日凌晨5時

收費方式：

1．分星期一至六（非公眾假期）；以及星期日和公眾假期兩種收費；

2．星期一至六將分上下午「繁忙時段」、「一般時段」及「非繁忙時段」，當中設「過渡時段」收費，以過渡至上述三個時段，因此每日有兩段加費及兩段減費「過渡時段」；

3．所謂「過渡時段」，以星期一至六收費為例，臨近繁忙時間會以「每兩分鐘加2元」的方式遞增至西隧60元、紅隧東隧40元；反之繁忙時間過後則會以「每兩分鐘減2元」遞減至一般時間收費的劃一30元或非繁忙時間的劃一20元。

4．星期日和公眾假期三隧劃一收費，「非繁忙時段」及「一般時段」分別20元及25元，設有兩段僅5分鐘「過渡時段」。

收費表一覽：

▼「不同時段不同收費」下星期一至六的西隧收費▼



▼「不同時段不同收費」下星期一至六的紅隧及東隧收費▼



西隧私家車兩節繁忙時段收費收$60

在星期一至六的收費，西隧會由早上7時半起至8時08分為過渡時段，私家車收費會由20元每兩分鐘加2元，加至8時8分起收繁忙時段收費60元，並維持到早上10時15分，之後每兩分鐘遞減2元，直至30元。至下午4時30分又進入過渡時段，遞增至4時58分收取60元隧道費，並在晚上7時開始，後遂步降至20元。

至於紅隧及東隧星期一至六非繁忙時間私家車收費為20元，早上7時30分起進入過渡時段，遞增至7時48分收取40元，並在早上10時15分慢慢降至30元。直至下午4時30分又進入過渡時段，遞增至4時38分收取40元隧道費，並在晚上7時開始，後遂步降回20元。

▼「不同時段不同收費」下星期日及公眾假期的劃一收費▼



三隧「紅日」私家車劃一收$20至多25

至於星期日及公眾假期，三條隧道私家車收費會由非繁忙時段20元，早上10時11分起遞增至25元，並在全日大部份時間維持。直至晚上7時15分，會由25元每兩分鐘兩元遞減至20元。

至於的士等商用車則維持現時收費，即全日劃一25元；其餘貨車、小巴、巴士等則劃一50元。

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼



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「兩分鐘跳兩蚊」的安排，收費跨度「可大可小」，《香港01》假設幾個情況下，解構相關收費差距：

情況一：平日早上過渡時間（07:30至08:08）經西隧過海



假設私家車司機可在7時30分或之前通過收費亭或將來易通行的「龍門架」，可享最便宜的非繁忙時段收費，即20元；

不過，萬一當日不幸遇到交通意外、或車流量太多致塞車延誤，司機在7:45分才通過隧道時，收費已增至34元，萬一不幸到8時08分後才到隧道範圍，收費已跳升至最貴的繁忙時段、即60元。即短短38分鐘內，已可相差最多40元，過海收費差距足夠駕駛者吃一個早餐。

相差時間：逾38分鐘

相差收費：40元

情況二：平日早上過渡時間（07:30至07:48）經紅隧過海



紅隧過去一直是最繁忙的過海隧道，據前運輸及房屋局在2018年、即新冠疫情及反修例示威浪潮前的數據，紅隧南行往港島方向，平均需時31分鐘、北行往九龍則需36分鐘，車流更不時倒灌至區內其他路段，延誤30分鐘是等閒。

由於紅隧及東隧的繁忙時間收費水平較西隧低，即收40元，故政府設定的「過渡時間」亦較西隧的38分鐘少，只有18分鐘，加之紅隧「塞車」特色，「遲來一秒鐘」已錯過最平收費時段。

假設司機希望以非繁忙收費20元過紅隧，則要務必確保在7時30分前經過收費亭或將來易通行的「龍門架」，但不幸塞車，則每兩分鐘要加2元，遲15分鐘收費已來到34元，遲18分鐘以上，則要支付繁忙時段收費40元，兩者相差一倍。

相差時間：逾18分鐘

相差收費：20元

情況三：星期日或公眾假期出遊



新安排下星期日及公眾假期有另一套收費，只有早晚非繁忙時段劃一收20元，其餘則劃一收25元，三段時段之間設兩節只有4分鐘的「過渡時段」。

假設司機與家人周末飲完早茶後，駕車過海遊玩，若預計在早上10時許左右通過任何一條過海隧道，於10時11分前只需收20元，但遲4分鐘後則收費25元。

相差時間：逾4分鐘

相差收費：5元

▼「不同時段不同收費」價目表▼

