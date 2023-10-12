三隧分流｜平日過渡時段逐一睇　私家車行紅隧東隧18分鐘相差$20

撰文：何瑞芬
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運輸及物流局昨（11日）宣布，三隧分流第二階段不同時段不同收費將於12月10日凌晨5時生效，屆時隧道費會按繁忙時段、一般時段及非繁忙時段等不同時段收取費用，繁忙時段會實施「644」收費方案，即西隧繁忙時段私家車收費為60元，紅隧及東隧40元。

在轉換不同收費時，設有「過渡時段」，以免出現差一秒收費差天共地分別，平日設有兩加兩減過渡時段。西隧過渡時段最大，為38分鐘，私家車最大差距為40元；而紅隧東隧的過渡時段為18分鐘，駕駛私家車遇到塞車，隨時要多付20元；星期日及公眾假期「紅日」三隧私家車劃一收費，過渡時段僅5分鐘，隨時多付或少付5元。

相差收費：40元

▼8月2日　三隧分流首日　紅隧早上交通情況▼

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9月過海交通流量超前疫情前田水平

現行「633」收費下，全日劃一收費，西隧私家車隧道費為60元，紅隧及東隧分別是30元。運輸局表示，由於疫情後社會正逐漸恢復正常運作 ，在9月上學交通恢復下，今年9月第三個星期平日繁忙時間的過海交通流量，增加約7%至9.9萬架次，較7月底實施「633」 收費方案前的基線水平高出約9%，甚至較疫情前2019年的水平、即9.64萬架次高出約3%。

該局稱隨整體過海交通流量已回復至疫情前的水平，並可能隨著社會和經濟活動進一步恢復有上升的趨勢，故有必要在今年底實施「不同時段不同收費」。有關收費方案如下：

▼「不同時段不同收費」方案▼

實施時間：2023年12月10日凌晨5時

收費方式：

1．分星期一至六（非公眾假期）；以及星期日和公眾假期兩種收費；

2．星期一至六將分上下午「繁忙時段」、「一般時段」及「非繁忙時段」，當中設「過渡時段」收費，以過渡至上述三個時段，因此每日有兩段加費及兩段減費「過渡時段」；

3．所謂「過渡時段」，以星期一至六收費為例，臨近繁忙時間會以「每兩分鐘加2元」的方式遞增至西隧60元、紅隧東隧40元；反之繁忙時間過後則會以「每兩分鐘減2元」遞減至一般時間收費的劃一30元或非繁忙時間的劃一20元。

4．星期日和公眾假期三隧劃一收費，「非繁忙時段」及「一般時段」分別20元及25元，設有兩段僅5分鐘「過渡時段」。

收費表一覽：

▼「不同時段不同收費」下星期一至六的西隧收費▼

▼「不同時段不同收費」下星期一至六的紅隧及東隧收費▼

西隧私家車兩節繁忙時段收費收$60

在星期一至六的收費，西隧會由早上7時半起至8時08分為過渡時段，私家車收費會由20元每兩分鐘加2元，加至8時8分起收繁忙時段收費60元，並維持到早上10時15分，之後每兩分鐘遞減2元，直至30元。至下午4時30分又進入過渡時段，遞增至4時58分收取60元隧道費，並在晚上7時開始，後遂步降至20元。

至於紅隧及東隧星期一至六非繁忙時間私家車收費為20元，早上7時30分起進入過渡時段，遞增至7時48分收取40元，並在早上10時15分慢慢降至30元。直至下午4時30分又進入過渡時段，遞增至4時38分收取40元隧道費，並在晚上7時開始，後遂步降回20元。

▼「不同時段不同收費」下星期日及公眾假期的劃一收費▼

三隧「紅日」私家車劃一收$20至多25

至於星期日及公眾假期，三條隧道私家車收費會由非繁忙時段20元，早上10時11分起遞增至25元，並在全日大部份時間維持。直至晚上7時15分，會由25元每兩分鐘兩元遞減至20元。

至於的士等商用車則維持現時收費，即全日劃一25元；其餘貨車、小巴、巴士等則劃一50元。

▼8月2日　三隧分流首日　西隧早上交通情況▼

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「兩分鐘跳兩蚊」的安排，收費跨度「可大可小」，《香港01》假設幾個情況下，解構相關收費差距：

情況一：平日早上過渡時間（07:30至08:08）經西隧過海

假設私家車司機可在7時30分或之前通過收費亭或將來易通行的「龍門架」，可享最便宜的非繁忙時段收費，即20元；

不過，萬一當日不幸遇到交通意外、或車流量太多致塞車延誤，司機在7:45分才通過隧道時，收費已增至34元，萬一不幸到8時08分後才到隧道範圍，收費已跳升至最貴的繁忙時段、即60元。即短短38分鐘內，已可相差最多40元，過海收費差距足夠駕駛者吃一個早餐。

相差時間：逾38分鐘

相差收費：40元

情況二：平日早上過渡時間（07:30至07:48）經紅隧過海

紅隧過去一直是最繁忙的過海隧道，據前運輸及房屋局在2018年、即新冠疫情及反修例示威浪潮前的數據，紅隧南行往港島方向，平均需時31分鐘、北行往九龍則需36分鐘，車流更不時倒灌至區內其他路段，延誤30分鐘是等閒。

由於紅隧及東隧的繁忙時間收費水平較西隧低，即收40元，故政府設定的「過渡時間」亦較西隧的38分鐘少，只有18分鐘，加之紅隧「塞車」特色，「遲來一秒鐘」已錯過最平收費時段。

假設司機希望以非繁忙收費20元過紅隧，則要務必確保在7時30分前經過收費亭或將來易通行的「龍門架」，但不幸塞車，則每兩分鐘要加2元，遲15分鐘收費已來到34元，遲18分鐘以上，則要支付繁忙時段收費40元，兩者相差一倍。

相差時間：逾18分鐘

相差收費：20元

情況三：星期日或公眾假期出遊

新安排下星期日及公眾假期有另一套收費只有早晚非繁忙時段劃一收20元，其餘則劃一收25元，三段時段之間設兩節只有4分鐘的「過渡時段」。

假設司機與家人周末飲完早茶後，駕車過海遊玩，若預計在早上10時許左右通過任何一條過海隧道，於10時11分前只需收20元，但遲4分鐘後則收費25元。

相差時間：逾4分鐘

相差收費：5元

▼「不同時段不同收費」價目表▼

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