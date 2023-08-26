東區海底隧道易通行︱周日清晨5時實施　一文看清時間與封閉安排

東區海底隧道周日（27日）早上5時將實施易通行，成為最後一條採用不停車繳費的過海隧道。為配合實施「易通行」，東隧一帶周日零時零分起分階段實施臨時交通安排，東隧來回方向及其支路將會在清晨4時至5時封閉，期間，三條通宵專營巴士路線需改行經紅隧。東隧易通行詳情及安排，一文看清。



▼東隧實施三隧分流前後情況▼



東隧易通行須知

．8月27日上午5時實施



．所有人手收費亭及快易通車道將取消



．毋須撕下快易通繳費貼以於其他未實施易通行的政府收費隧道繳費



臨時交通及運輸安排：

．東隧來回方向8月27日約凌晨4時至5時臨時封閉



．其他臨時交通安排會在8月27日凌晨零時至上午5時進行，部份行車線及收費亭將會封閉



．東隧臨時封閉期間，通宵專營巴士路線N619號線、N680號線及N691號線需改道行經紅磡海底隧道紅隧



．三條巴士路線（來回方向）設於東隧收費廣場的巴士站將臨時取消，並於紅隧收費廣場增設臨時巴士站



東隧收費廣場易通行後安排：

．現時往香港方向和往九龍方向的收費廣場，各設有7條收費通道，在實施「易通行」後，往香港的收費廣場行車線會減至4條，往九龍的行車線會減至3條



繳費安排：

．運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主，必須在駛經隧道後的十四個工作天內補交，他們可以登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費並以信用卡繳費，或按指示產生繳費所用的二維碼，使用轉數快或到7-11便利店以現金繳付隧道費。

