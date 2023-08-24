東隧易通行8.27早上5時實施　收費廣場來回行車線分別減至3及4條

運輸署今日（24日）宣布東區海底隧道將於下周日（27日）早上5時實施易通行，成為最後一條採用不停車繳費的過海隧道。運輸署指，為配合東隧實施易通行，東隧在周日凌晨4時至5時將全線封閉，運輸署呼籲駕駛者預先策劃當日行程，並研改用其他替代路線。



▼東隧實施三隧分流前後情況▼



運輸署副署長（策劃及技術服務）何廣鏗表示，現已分別在青沙管制區、城隧、獅隧、紅隧及西隧實施易通行，平均每日處理約38萬架次車輛，運作暢順，駕駛人士已逐步適應安排，下周日、即8月27日凌晨5時在東隧實施，若在工程展開前天文台已發8號風球，則會順延至9月10日開學後實施。

收費廣場往香港方向減至4線 往九龍方向減至3線

運輸署總工程師／交通工程（九龍）王志恒表示，東隧實施易通行後，往香港方向收費廣場7條隧道會減至4條，巴士依舊靠左進入轉乘站，之後沿最左的慢線進入雙線隧道；由將藍隧道及鯉魚門道經東隧往香港的駕駛人士，則應靠左使用左1或左2線，通過收費亭進入隧道。由於4條行車線進入隧道後會收窄至兩條線，他指最右線匯入右2、左2線則需匯入最左線。

至於往九龍方向，他指收費廣場會由現時7條行車線減至3條，巴士繼續使用最左線；其他目的地可行其他行車線按方向標誌往目的地。

▼8月6日 西隧首日實施易通行▼



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封路措施凌晨起分階實施 3巴士線東隧封閉期間改行紅隧

他續稱，東隧易通行工程臨時封路改路措施將於8月27日凌晨零時分階實施，收費廣場行車線將分階封閉，凌晨4時兩條隧道行車線會封閉，多條相關入口4時起封閉。凌晨零時起，將藍隧道實施單管雙程交通安排由將軍澳經東隧往香港的人，要按指示改行茶果嶺道、油塘道及鯉魚門道前往東隧。3條通宵巴N619、N680及N691在東隧封閉期間改經紅隧。

3條改線巴士線中，N680 號線將會於鯉魚門道（西行)近藍田港鐵站增設臨時巴士站原有巴士站點將不受影響。港島通宵專線小巴61受影響班次的服務時間將作調整。

有司機未為車種貼增值及留錯個人資料 被罰附加費

問及有的士司機未能成功扣錢而被罰欠交隧道附加費，運輸署首席運輸主任（管理）何均衡稱，該個案涉及一名開「車種貼」的司機，調查後發現車主並無為「車種貼」增值，戶口無餘額，且其聯絡方式並非最新或有錯誤，致無法收到催交隧道費短訊，強調若用「車輛貼」並已設置自動繳費，則不會出現該問題，並稱會酎情處理相關司機個案。

已停售隧道券 可前往8個停車場申請退款

何均衡又說，目前隧道券仍適用未實施易通行隧道中，東隧實施易通行後，仍可在大老山及香港仔隧道使用，直至年底所有政府隧道已實施易通行。運輸署7月17日起已停售隧道券，並推出特別退款安排，持券人士可由8月27日早上9時起到全港8個停車場退款中心辦理退款收續。

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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8個停車場分別是中環天星政府停車場、筲箕灣政府停車場、尖沙咀The One停車場、觀塘創紀之城6期停車場、黃大仙雙鳳街政府停車場、葵芳政府停車場、荃灣政府停車場及沙田希爾頓停車場

他提醒申請者要預先填表格及帶同隧道券退款，職員用儀器核實後會退回款項，但如果涉及多張隧道券或退款金額較大，應預先聯絡承辦商作合適安排。退款安排會至明年6月30日，即全港實施6個月後才結束。

98%獲發車輛貼 僅90%開戶、70%設自動繳費

運輸署稱，全港已有98%車輛獲發車輛貼，但只有約9成人開設易通行戶口，僅7成設自動繳費，呼籲車主盡快完成。該署也提醒市民，近日有偽冒易通行短訊出現，呼籲車主切勿按附有超連結的短訊或電郵，補交隧道費時應自行去易通行網或App，透過身份認證登入繳交，或去客服中心交費。