中年漢突肌肉萎縮醫生曾評或涉疫苗　專家指無關　嘆：生活點過？

「我有兩個細路仔，一個一歲，一個三歲，仲有之後嘅日子要生活，太太又未揾到嘢做，咁之後生活又點過呢？」48歲的偉豪現時出入都要依靠輪椅，很難想像兩年前他是行動自如的日本料理廚師。



兩年前，他突然雙手無力並持續惡化，雙腳亦出現肌肉萎縮，無法走動。醫生曾懷疑是疫苗攻擊運動神經所致，由衞生署成立的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會），則指偉豪情況與疫苗沒有關係，惟發病原因至今仍未能找到。



偉豪現時無法工作，只靠每月4,000元的高額傷殘津貼維生，根本無法應付未來支出。他直言十分絕望，因有兩個小孩要照顧，對無法給予他們應有童年感到內疚，「有時睇到佢哋都想喊，好對佢地兩個唔住。」



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每日工作16小時打三份工 為家人提供好生活

「無諗過辭職唔做嘢，我唔鐘意唔做嘢，坐喺屋企咁悶，係咪先？」偉豪由7歲起就對日本料理情有獨鍾，一做就是30年，早已視廚師為終身職業。為幫補生計，偉豪包攬餐廳清潔工作，一日打三份工， 每日工作16小時、「朝九晚一」成為生活的日常，即使工作辛勞，但他不覺煎熬，只望為家人提供好生活。

不過，美好想像在前年打破。當時新冠疫情肆虐，為鼓勵市民接種疫苗，港府推出「疫苗通行證」等措施，「政府要每個人都要打，除非你唔上街，又或者唔出去工作。」

右手開始乏力前剛打了首劑新冠疫苗

偉豪2021年6月右手開始乏力，當時剛接種過首劑科興新冠病毒疫苗，在尋求中醫師治療後仍未有改善，起初以為因工作繁重引起，故減少工作量，亦按時接種第二劑疫苗。

之後，偉豪情況急轉直下，雙手感覺及靈活度都開始衰退，「拎刀切嘢、切蘿蔔個感覺唔係咁好。我每日都揸刀、每日都要切蘿蔔絲做同一樣嘢，但出嚟嘅效果完全係覺得有啲手腳唔協調。」

腦內科醫生懷疑患運動神經細胞疾病

偉豪同年12月到公立醫院求診，做畢所有檢查後仍未找到病因，最後獲轉介至腦內科，醫生懷疑其是運動神經細胞疾病( MND )。他引述醫生表示，不排除由疫苗攻擊運動神經所致，而他注射了免疫球蛋白針後，病情無任何改善。

拎刀切嘢、切蘿蔔個感覺唔係咁好。因為我每日都揸刀、每日都要切蘿蔔絲做同一樣嘢，但出嚟嘅效果完全係覺得有啲手腳唔協調。 偉豪

「當時我問醫生，要不要打第三針，但他沒有答我。我都明白可能佢懷疑嘅徵狀不敢判斷支針影響到我，所以都無出聲話唔好打第三針。」偉豪最後在2022年3月接種第三劑疫苗，並繼續每個月到醫院覆診，期間曾抽骨髓、切肌肉組織及進行磁力共振，但仍找不到原因，最終再到瑪麗醫院抽血檢查基因，惟在等候近9個月後，獲醫護告知未有結果，至近日才獲通知與基因問題無關。

（醫生同我講）難聽啲講句，你三年之後可能會全身郁唔到，瞓咗喺張床度。 偉豪

由大廚轉為「師傅」 到需輪椅代步黯然辭工

病因未知、治療方案未有，但身體情況卻愈來愈差，到去年底，腳肌肉開始萎縮，走路開始有困難，更會不時跌倒，故近日用上輪椅代步，「試過有一次行去搭電車，突然手同腳無力，喺電車的上落位跌咗落地，後腦撞咗落地下，當時電車工作人員幫我叫白車。」

偉豪在日本餐廳工作，其料理菜式講求刀工，患病後即使技術大不如前，老闆亦讓其由大廚轉為教同事的「師傅」，不過隨着病情惡化，由可以走路變到要用輪椅代步，店外長長樓梯成為了每日上班的最大阻礙，最終無奈辭職，「（醫生同我講）難聽啲講句，你三年之後可能會全身郁唔到，瞓咗喺張床度。」

靠每月4000元高額傷殘津貼維生

偉豪有申請疫苗保障基金，惟基金回覆指其個案與疫苗接種沒有關係，沒有談及拒絕的原因，「模稜兩可囉，好似話有事就有事，無事就無事，但無明確答案點解唔關疫苗事。」失去工作後，偉豪只可靠每月4,000元高額傷殘津貼維生，近日亦因完全喪失行為能力取早拿取強積金，惟亦因拿取強積金後資產超出拿綜援的上限，而無法領取。

微薄收入要維持一家四口生活十分困難，期望政府可以有支援協助渡過此困難時期，「我有兩個細路仔，一個一歲，一個三歲，仲有之後嘅日子要生活，太太又未揾到嘢做，咁之後我嘅生活又點過呢？」

偉豪曾感到十分絕望，認為病後難以照顧他們，亦無法給予他們一個應有童年。

我細仔出生都𠵱加今個月一歲，但我抱佢都唔超過10次，到佢𠵱加識行，走過嚟想我抱，但我完全抱唔到佢。我有時睇過佢自己都想喊，好對佢地兩個唔住。 偉豪

港大教授張德輝：估計疾病與疫苗不太可能有關係

港大內科學系腦神經科臨床教授張德輝解釋，一般而言，運動神經細胞疾病( MND )的病因不詳，只有部份人會檢測與基因變異有關，而發病時間可因不同外來因素而導致，如天氣、環境及病毒等。他又指，如果是因為疫苗刺激到免疫系統攻打運動神經，在種接免疫球蛋白針後理應會有改善，但他強調很難將疫苗打進運動神經，故估計疾病與疫苗不太可能有關係。

衞生署回覆指，在收到醫護人員呈報異常事件報告後，會聯絡呈報的醫護人員以獲取進一步資料，其中重要個案的因果關係評估將交由專家委員會進行，衞生署並不會就疫苗接種異常事件報告直接聯絡接種者或其家屬。另外，藥物安全監測系統共接獲超過8,100宗新冠疫苗接種異常事件報告。除了查詢中提及的個案外，當中並沒有其他涉及相關新冠疫苗接種後出現運動神經元病的事件報告。