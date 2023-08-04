電子道路收費｜羅淑佩稱未必需推行　易通行三隧分流改善港島交通

三隧分流「633」方案周三（2日）實施，運輸署署長羅淑佩今日（4日）表示，三隧分流及過海隧道易通行陸續實施後，港島區交通擠塞情況改善，又指三隧不同時段不同收費稍後實施，對港島北岸交通續有改善，屆時將了解具體交通情況，檢視是否有需要實施任何電子道路收費，她又說除非沒其他辦法解決塞車問題，否則盡量不考慮電子道路收費。



中環擠塞問題一向嚴重。（資料圖片／陳焯煇攝）

羅淑佩今日在電台節目表示，三隧分流實施後，紅隧及東隧車流減少1%至4%，西隧車流多了3%，她曾於早上繁忙時間實測，兩次分別經紅隧和西隧過海亦不用半小時，她不擔心「三隧齊塞」。

羅淑佩形容，易通行和三隧分流後，改善了港島區擠塞交通。她在節目後見傳媒時被問到政府是否仍會研究推行電子道路收費時稱，電子道路收費始終會加重市民負擔，加上推行易通行及首階段三隧分流收費方案後，於港島北岸，如告士打道等道路的暢通程度有很大改善，預期推行第二階段的收費方案後，在早上繁忙時間有進一步分流效果，未必需要推行電子道路收費政策。

羅淑佩強調，電子道路收費是「有絕對需要」才考慮推出，又說除非沒其他辦法解決塞車問題，否則盡量不考慮電子道路收費。

運輸署署長羅淑佩（資料圖片／梁鵬威攝）

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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