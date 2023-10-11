三隧分流｜紅van行紅隧貴4倍　業界：4線加價蘭桂坊來往旺角加$5

三隧分流第二階段的分時段收費將於12月10日上午5時實施，除了私家車受影響，本來第一階段時隧道費未變動的車輛，今次都會面對紅、東隧加價，例如行經紅隧的小巴，將由10元大增四倍至50元。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，已有四條過海紅van路線決定加價，其中來往蘭桂坊及旺角的路線，料會加價5元，即假日收費加至25元，加幅25%。另外，亦有其他路線計劃加價2至3元，新收費相信於分時段收費實施後生效。

張漢華表示，其實加價只是填補隧道費的加幅。他形容，是次隧道費加幅「離晒譜」，令紅van需要加價，變相令市民受苦，更會影響市民外出意欲，有違「香港夜繽紛」。



分時段收費實施後，雖然私家車以外的車輛，仍然會全日劃一，但貨車、小巴、巴士等，會三隧劃一收50元。以小巴而言，原本紅隧只需10元，即加價四倍；東隧則由38元，加價31.6%；西隧是唯一減價隧道，由85元減至50元，減幅41.2%。

張漢華表示，至少以下四條紅Van路線決定在新方案實施後加價：

1.來往蘭桂坊及旺角線，加5元

星期一至五（假日除外）原價為15元，即新車費為20元，加幅33.3%

星期六、日及公眾假期原價為20元，即新車費為25元，加幅25%



2.來往香港仔及旺角，通宵時間加3元

通宵時段全程收費原價為18元，即新車費為21元，加幅16.7%



3.來往銅鑼灣及觀塘，加2元

全程收費原價為14元，即新車費為16元，加幅14.3%



4.來往銅鑼灣及西貢，加2元

全程收費原價為23元，即新車費為25元，加幅8.7%



張漢華認為，加幅並不過份，只是彌補隧道費支出，其中蘭柱坊線由於在深夜時份，幾乎沒有乘客從旺角往蘭桂坊，故其加幅較大，以填補兩程隧道費開支。他又指，以16座小巴為例，約全車滿座，加價2元亦只是每程車多收32元，未完全填補紅隧的40元加幅。

張漢華表示，業界都是服務市民，批評隧道費加幅「離晒譜」，迫使業界加價，「羊毛出在羊身上，都係市民受苦咋」。他又稱，公共交通工具迫於無奈加價，或打擊市民外出意欲，變相有違「香港夜繽紛」，希望當局之後可以劃一下調隧道費至30元。

至於現時西隧減價會否有幫助，他指原本來往旺角至西環的紅van線已停運數月，但相信西隧減價後，有望重新投入運作。

專營巴士公司方面，九巴歡迎有關措施，認為有助紓緩交通擠塞，減少過海巴士線整體行車時間，鼓勵市民善用巴士服務。

城巴亦指，期望措施有助緩解特別是西隧的交通擠塞，從而鼓勵市民改搭巴士過海。