曾憲哲尋回︱消防處AI分析逾萬照片　收窄搜索範圍　上山原因待查

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲自上周三（4日）失蹤，昨日（11日）終於在馬鞍山郊野公園獲救。消防處高級消防隊長張天瑜今日（12日）表示，在打風過後立即透過無人機拍攝過萬張照片，利用人工智能即時分析有沒有曾憲哲出現的蹤跡，並建立季節性地圖，分析有機會找到曾憲哲的位置，最後成功找到事主。她又呼籲市民避免單獨行山，並要留意天氣，不幸迷失時要保持冷靜，盡可能原路折返或留在原地。



消防處助理消防區長周焯峰在商台《在晴朗的一天出發》提到，昨日找到曾憲哲時他神志清醒，進行簡單檢查後發現並無大礙，便向他提供能量飲品等物資，他又提到找到事主時優先考慮其精神及身體狀況，故未有即時追問他出現在事發地點的原因。

「草有人咁高，唔係掃平晒啲草都未必會搵到」

消防處高級消防隊長張天瑜則提及，搜救人員在颱風小犬離去後，前日（10日）下午放晴時已立即透過無人機拍攝過萬張照片，再利用人工智能即時分析有沒有曾憲哲出現的蹤跡，並建立季節性地圖，可見到溪澗及草叢等有機會藏身的遮蔽位置，到昨日再集合部隊前已大幅收窄搜救範圍。她又提到發現曾憲哲的地方之前有搜救人員在附近進行搜索，惟現場地勢險要，「草有人咁高，唔係掃平晒啲草，佢坐咗喺隔離或者企喺隔離都未必會搵到。」

被問到有沒有與民間團體合作，張天瑜指暫時未與義工合作，但在不違法規下會定時將資訊發放，她又提到以往都有上山搜救的熱心人士在搜救時遇險，要搜救人員救援，強調消防員接受專業訓練，有充足裝備，有一定保障，亦有資料進行大規模搜救。她又呼籲市民避免單獨行山，並要留意天氣，不幸迷失時要保持冷靜，盡可能原路折返或留在原地。

曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

救人義工：日間有正職 大部份時間夜晚搜索

曾自發上山搜索曾憲哲的香港守望者服務團創辦人Anson表示，10月5日夜晚已即時採取部署及行動，並聯絡家人了解生活集慣及資訊以收窄範圍，他又提到曾憲哲所讀的拔萃男書院舊生組織強，有關鍵人物與警方或消防進行聯繫，很快便可收窄有關範圍。

他續指，今次搜救的最大難是曾憲哲沒有通訊裝備，同時資訊亦太少，他表示團隊的授救人員全是義工，日間都有正職，故大部份時間都是夜晚出去搜索，而成員大部份都是前民安隊，亦有前義勇軍成員。他又希望搜救時可與局方有更多資訊聯繫，提到在外國民間組織與局方互相協助是十分普遍，希望可以守望相助，以減少多悲劇發生。