男拔生曾憲哲尋回｜同學感開心為Matthew打氣：好開心可以搵返佢

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲），失蹤超過一星期，終於昨日（11日）第8天，被消防員在馬鞍山郊野公園附近、離開主路徑約100米草叢尋回。不少同儕在Matthew失蹤期間在社交媒體轉發尋人啟示，有同學表示當知道尋回他，大家都十分開心：「成班都跳咗起身 」。與Matthew同級的梁同學稱「全部人都好開心」，「好開心可以搵返佢」。他認為，現時應給予事主及家人時間和空間處理，希望Matthew早日康復；另外亦有同學為憲哲打氣：「希望佢唔好咁大壓力，快啲返嚟學校一齊讀書」。



曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤接近8日，期間經歷颱風「小犬」、九號風球及黑雨。消息稱，本身是學校龍舟隊成員的曾憲哲，報稱當日因不開心，前往練習龍舟的地點後上山散心，期間睡着了，醒來後卻因天黑迷路，結果「愈行愈入」。被困荒野多日。據悉連日來曾憲哲只靠吃樹葉和野果、飲溪水和雨水保命，並因被雨水淋濕衣物，感覺寒冷而脫衣。

曾母昨晚（11日）在facebook感謝警方、消防、攀山拯救隊、民安隊和政府飛行服務隊等人連日來堅持不懈地搜索，亦感謝各位熱心市民過往一周致電警方和曾母提供消息，指出兒子迷路被困林中8天，「完全沒有進食，仍然在生，這是神蹟」，目前其身體精神狀況大致良好，沒有生命危險，並在醫院留醫和觀察，各界無須擔心。她續稱，感謝傳媒的關心和報道，在今次事件深感香港人的友愛和溫暖。

曾母昨晚（11日）在facebook感謝警方、消防、攀山拯救隊、民安隊和政府飛行服務隊等人連日來堅持不懈地搜索，亦感謝各位熱心市民過往一周致電警方和曾母提供消息。（曾母facebook截圖）

▼10月11日曾憲哲被尋回▼



曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

▼10月11日，曾憲哲被尋回時清醒▼

