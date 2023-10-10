颱風小犬｜梁榮武稱打風百業興旺非好事　飲食業：不營業阻現金流

熱帶氣旋小犬襲港期間，天文台一度發出九號風球，令到不少市民因港鐵露天段停駛被迫滯留。香港氣象學會發言人、香港天文台前助理台長梁榮武昨日（9日）接受電台訪問時稱，八號風球的風險已經很高，市面應停頓，僱主亦應考慮員工安全，但見酒樓和商場仍然營業，「真係唔應該百業仲好興旺，唔係一個好現象」。



香港餐務管理協會會長楊位醒解釋，對飲食業而言每日的現金流很大，故一些屋邨的酒樓都仍然會照開，以照顧區內街坊生意。他又指，大部分屋邨酒樓的員工都是在區內居住，不少人都是經天橋或商場就可上班，故安全風險較低。



▼10月9日 8號風球下紅磡碼頭海旁情況▼



+ 5

小犬周日（8日）襲港，惟仍有不少人外出。當天文台發出九號風球，有不少市民回家途中，因港鐵露天段停駛而被迫滯留。香港天文台前助理台長梁榮武昨日（9日）接受電台訪問時曾指，8號風球的風險已經很高，市面應有秩序地停頓，市民應盡量不上班、不上學，如慣常在8號風波外出是很不好的習慣，「唔應該有咁嘅氣氛。」

他透露，周日當天因母親身體不適前往探望，看到有不少店舖都有關門，但酒樓和商場仍然營業，「當然係好方便，一落去就可以買哂所有嘢，但喺員工嘅安全嚟講，打風時咪大家休息一日半日，真係唔應該百業仲好興旺，唔係一個好現象」。

梁榮武表示，八號風球的風險已經很高，市面應停頓，僱主亦應考慮員工安全。（資料圖片）

樓酒業界：唔開一日損失係好大

香港餐務管理協會會長楊位醒就解釋，對於餐廳而言每日的現金流很大，故仍有約三至四成餐廳在今次8號風球下營業，當中大部分為屋邨的酒樓，以照顧區內街坊生意，「唔開一日損失係好大。」不過，他亦直言，颱風本身已打擊餐飲業界的生意，以周日為例，大部分的宴會、婚宴都要取消，預料損失約3.5億元生意額。

至於員工安全考慮，他表示，大部分的屋邨酒樓的服務員都是在區內居住，可能都是經過天橋或者商場就可以上班；而廚師方面大部分都會有使命，「點都會仆返嚟」，相信公司會提供協助，讓他們安全上班。

零售業界：8號風球基本上不營業

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀則表示，如天氣情況惡劣，很少市民會外出消費，僱員若想安排員工上班也要先考慮交通情況，業界普遍做法是按照政府公布，當8號風球懸掛，除超市外基本上不營業，直至改掛3號風球，員工才會在風球改掛兩小時後，回到店內開舖。

至於打風對零售業的影響，麥美儀稱普遍零售業在假日的營業額較平日多一半，一旦遇上打風生意額歸零，對當月生意必有影響。