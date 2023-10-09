今日必看8分鐘｜颱風小犬激流、噴泉奇觀｜掟彩虹用手放都砸界

僅15分鐘預警轉九號波 港鐵停駛市民滯留車站

颱風小犬襲港，天文台於晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，然而當時有不少市民正使用港鐵服務，列車即時停駛，令不少人措手不及，被困在車站車廂及大堂，車站外的的士站大排長龍，但輪候人士過多，人龍未能消化，亦有人嘗試召網約車離開，大圍站目測有數百人未能離開，有警方到場維修秩序。而紅磡站內外均擠滿人潮，的士站大排長龍，但卻是「人等車」的情況，未見的士到場接載。

颱風小犬｜旅客滯留機場 李梓敬江玉歡轟機管局應變差損港形象

九號風球懸掛期間，大批旅客因機鐵、巴士停駛而滯留機場，的士站更是大排長龍。新民黨旅遊推廣事務發言人、立法會議員李梓敬質疑機管局未有做好後備交通方案，斥事件嚴重損害香港形象，建議安排旅遊巴士接走滯留旅客。

民建聯立法會議員梁熙直言，機場的交通安排對香港旅遊形象造成災難性的影響，建議機管局安排接駁巴士，接送有需要的旅客至鄰近酒店休息。選委界立法會議員江玉歡質疑「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊？」，建議設熱線及應用程式讓市民在惡劣天氣時救助和報告危險。

冒險樂園掟彩虹｜事主要求店經理用手放代幣都砸界 已報警報海關

網上流傳有市民日前到屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」，代幣擲中彩虹綠色位置，卻遭職員指「砸界」不中，事主疑不滿代幣大過彩虹條，逐報警求助。

事主Jason今早（9日）接受電台訪問表示，當時已玩了2,000個代幣，「每次都話砸界砸界、條氣都唔順嘛」，又指過程中曾要求經理用手擺放一個「完美無砸界」的代幣，遭對方拒絕，並指要報警才會擺放，故決定報警。他稱經理最終用手也無法放一個「無砸界」的代幣，已就事件向海關及消委會投訴。

港大校政風波｜兩教授撐張翔 諾貝爾奬得主：校委會調查浪費時間

香港大學校委會下午三時舉行特別會議，討論對校長張翔的多項管理不當的投訴，歷時大約3個半小時。校委會於會議後發聲明表示，議決按照港大「舉報政策」 ，成立五人專責小組，調查近日收到一組投訴事項，預期小組12個星期內提交報告，再作決定。

颱風小犬｜八、九號風球歷時一天周一打工仔返半日工

【小犬風球/颱風消息/天文台颱風消息即時/風暴路徑】颱風小犬颶風區周日晚（8日）逐漸遠離本港以南海域，天文台晚上11時50分將9號風球改為8號風球，並指8號風球會至少維持至周一（9日）早上11時，天文台早上近6時公布，將在上午11時40分改掛3號風球。

颱風小犬｜梁榮武：呢隻狗仔太曳9號風球屬預測難提早預警

熱帶氣旋「小犬」襲港，8號風球及黑色暴雨警告信號今日（9日）早上仍生效，天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，無論歐洲、美國還是德國的電腦模式預測均不能貼緊「小犬」移動變化，形容「呢隻狗仔太曳喇」，推斷季候風影響颱風側邊環流，形同「擦一擦陀螺」般增強。

至於有指昨日（8日）天文台掛9號風球時預警太短，梁稱一般掛9號風球是預測，預料烈風會增強，甚至到暴風程度，倘要一兩小時預警，就屬「預測的預測」，出錯機會自然更大。他指天文台已一早通知有機會發9號風球，呼籲僱主在掛8號風球時就應讓員工有序下班。