公務員招聘︱6學位職系錄2萬人申請升38%　楊何蓓茵分享應試貼士

政府早前舉行2323/24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等6個公務員學位職系，公務員事務局局楊何蓓茵今日（12日）指出，上周五（6日）截止申請收到約20,900名人經網上報名，較去年總數增加約38%，形容競爭激烈。她表示，對申請總數感到鼓舞，反映不少人士，包括應屆畢業生和大學三年級學生，均有興趣加入公務員。



政府早前舉行2323/24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等6個公務員學位職系。（資料圖片）

楊何蓓茵在Facebook專頁表示，6個職系當中，由公務員事務局負責管理的政務主任職位，接獲約12,500份申請，較去年增加34%；至於二級行政主任職位接獲約18,400份申請，較去年增加36%。

她指，合資格的申請人會獲安排參加於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試 (JRE)。至於在內地和海外升學或居住的考生，亦會於同一日在8個香港以外城市（即北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考JRE。

公務員事務局局長楊何蓓茵（歐嘉樂攝）

楊何蓓茵又分享考試貼士，她指JRE要求考生在3小時內完成一中一英共兩條題目，一般而言，考核內容多為社會時事議題，考生宜在事前做好三方面準備。

第一，要多留意新聞時事，加深認識不同範疇的公共政策，以及國際重要的政經發展。



第二，考生的分析及撰寫能力需要時間鍛練和累積經驗，這有賴考生於日常要多思考、多分析社會現象和政策推行的原因，建立有系統的邏輯思辯能力。



第三，要注重答題的時間分配，考生要盡力完成兩條題目，以免顧此失彼。



她希望上述考試錦囊對考生備戰JRE有幫助，在應考時得心應手。