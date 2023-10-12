膝關節炎年輕化　骨科醫生籲勿因關節痛拒運動　游水瑜珈可減疼痛

踢足球及打籃球是年青人熱愛的運動，相信不少人都試過全情投入打波而受傷，他們或以為打波傷膝是小事，但年輕時若沒徹底治愈，人到中年將有機會增加膝關節炎風險，隨時行步路都有問題。



別以為膝關節炎只關長者事，此問題有年輕化趨勢，香港骨科醫學會骨科專科醫生張炎鈴指出，她遇過有患者僅40多歲，成因通常是體重偏高。此外，如年輕時運動創傷後沒有徹底治醫好，也有機會導致膝關節炎的發生



年輕人打波整傷十字韌帶或膝蓋，好多時唔再痛就唔理，隨著年齡增長問題便浮現。「創傷有機會增加退化性膝關節炎風險，故創傷後要做適度及適量運動鍛鍊傷處周邊肌肉及韌帶，減低惡化風險。」張炎鈴分析。



港骨科醫學會骨科專科醫生張炎鈴表示，膝關節有問題時減少運動並非正確觀念，適當及有效的運動反而有助改善症狀。

今日（12日）是世界關節炎日，為提高公眾對膝關節炎關注，香港骨科醫學會與聖雅各福群會於2023年8月至9月期間，進行一項針對膝關節炎的問卷調查，了解市民普遍的觀念、症狀和處理，在323份有效回應中，出現膝關節症狀的共有258份。

膝關節痛減少運動屬觀念錯誤

調查顯示，上落樓梯、蹲坐和從坐姿站起等基本動作，是最困擾患者的三大情況。有86%的受訪患者表示，會在生活模式上作出不同程度改變，去遷就膝關節問題，而45%受訪患者更抱著有膝關節問題，應該減少運動的錯誤觀念。

張炎鈴指：「年紀及體重過重都是膝關節炎的主要成因，有研究顯示，體重減少五公斤，可減少50%膝關節退化機會，所以減磅是非常重要。」

在治療上張炎鈴表示，一般是緩解疼痛，另外亦要防止膝關節炎進一步惡化。坊間有個迷思，覺得膝痛就應減少郁動，但其實運動對病情改善有莫大好處，因肌內力量對膝關節控制好重要，如少做運動導致肌肉萎縮，症狀會轉壞。

低撞擊性運動改善病情

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎表示，運動治療有助改善骨關節炎症狀，能增加肌肉力量、負荷能力，並延緩肌肉萎縮，同時改善肌腱、韌帶和滑膜細胞功能，有助穩定關節。

改善骨關節炎運動主要分為三類：

1.本體感覺訓練：提升感知能力及平衡感



2.神經肌肉訓練：改善身體協調和肌肉控制能力



3.肌力訓練：增加肌肉力量，改善膝關節轉動功能



鍾欣穎提醒患者：「若有膝關節痛，應避免高撞擊性運動，如打籃球、跑步、跳躍相關運動，轉投低撞擊性運動，包括太極、游水、瑜珈、步行或水中健身等，這些運動有效減輕關節疼痛並改善身體功能。」