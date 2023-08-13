連鎖補習社暑期課程推折扣優惠　吸引家長預繳學費　教局正調查

翹英教育上月底宣稱「全線結業」，涉違例收取預繳學費，致數百家長蒙受金錢損失。《香港01》接獲投訴，大型連鎖補習社「現代小學士」的部份分校在宣傳單張中，標榜提供8折至65折優惠，吸引家長提早兩個多月預繳報讀暑期課程，亦有其他課程涉額外收取數百元筆記費或材料費，有違反《教育條例》之嫌。



教育局回覆指，正作出調查，若發現有學校違反《教育規例》，當局會嚴肅跟進。「現代小學士」至截稿前未有回應。有教育界立法會議員表示，事件反映當局監管不力，應檢討加強巡查補習社。有補習社業界則認為，條例限規持牌補習社收費模式不公平，認為當局應考慮放寬要求。



現代小學士有註冊分校，推出折扣優惠吸引家長預繳暑期課程。（現代小學士網上圖片）

開課兩個多月或之前預繳學費 可取得六五折優惠

補習社涉違例收取預繳學費成風，近三年卻零定罪個案，再度引起社會關注。《香港01》接獲大型連鎖補習社「現代小學士」前員工投訴，指補習社以優惠折扣作招徠，吸引家長預繳學費，記者發現至少有兩間分校涉違規收費。

根據《教育條例》，除非獲得教育局常任秘書長另行以書面批准，否則「非正規私校」如補習社的課程費用總額按月平均計算。補習社可在不早於課程開始的一個月收取第一期費用，之後每期的費用須在課程進行期間每月的首個上學日或之後收取。

翻查該補習社的宣傳單張，為期六星期的暑期課程，家長若提早兩個多月、於4月30日前報讀於7月17日至8月26日舉行的課程，可至少享有8折優惠，若報讀三個課程，更可享有65折。

額外收取筆記費 款項可達300多元

補習社暑假期間亦推出「熱門報讀課程組合」優惠，例如一個「升中皇牌組合」課程，包含語文閱讀及寫作、呈分試班、拔尖班，原價約1.1萬元共48堂，提早兩個多月報讀，同樣享有65折優惠，只須7,100元。

除預繳式收費外，部分課程亦涉違例收取「證明書」總額以外的費用，包括筆記費或材料費，涉及45元至320元不等。

針對被指違例收費 教育局：正調查

教育局回覆查詢時表示，當局正作出調查，若發現有學校違反《教育規例》，教育局會嚴肅跟進。記者上周三（9日）就有關情況向「現代小學士」查詢，惟截稿前仍未有回覆。

至於「現代小學士」兩間位於觀塘翠屏商場和大圍顯徑的分店，分別於六月和七月開業，教育局指，正審批兩校的學校註冊申請，並會提醒申請人須在所有宣傳品清楚列明該校仍在申請註冊中，以免誤導家長。

教育界議員：反映教育局監管不力

教育界立法會議員朱國強表示，補習社普遍採取預繳式收費、甚至有各式其式的額外費用，反映目前教育局監管不力，收到投訴才跟進調查，缺乏主動監察和調查，業界亦未有自律遵從條例，教育局需要正視問題，例如研究加強巡查。

對於業界建議放寬容許預繳式收費，他認為，條例要求補習社按月收費，是保障家長權益，不過若當局諮詢各方意見後，家長未必抗拒安排，補習社收費又「唔係離譜」，例如暑假時一次過收取兩個月學費，當局日後可考慮合理放寬相關規定。

教育界立法會議員朱國強表示，補習社普遍採取預繳式收費、甚至有各式其式的額外費用，反映目前教育局監管不力。（資料圖片）

補習業界：規限業界預繳收費屬不公

教育中心商會主席任偉豪指，額外收取筆記費的方法，在行內共並不常見，補習社若要加價，一般會直接加學費，甚少「架床疊屋」收費。至於預繳式收費，他指常見於毋須領牌的興趣班、健身室等各行各業，但持牌的補習社卻受限於《教育條例》，而不能接受超過一個月的預繳學費，認為有關安排是對業界不公平，「各行各業都可以做，係點解我哋補習社唔可以做？」

任偉豪指，今次翹英教育事件，反映有人明知故犯，「臨執笠」仍收取學費，條例未能保障家長之餘，卻規限守規矩的補習社經營和發展。他認為若日後檢討修例，當局應考慮容許補習社接受預繳學費，讓家長可以決定收費模式。