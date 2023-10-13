中菜館主廚知女下屬懷孕　向其夫索賄以保職位　官斥差劣囚1年

中菜餐廳映水芙蓉前主廚，涉嫌得知一名女員工懷孕後，向該女員工同於餐廳工作的丈夫索賄款，以保障兩人仍然受僱並能獲升級機會，女員工的丈夫怕被找麻煩，先後給了主廚一萬多元。廉政公署早前控該主廚索取利益等罪名裁判官溫紹明今(13日)在西九龍法院，裁定主廚罪名成立，又指他所犯罪行性質嚴重，斥被告向懷孕下屬索賄，以令她能繼續受聘，此行為尤其差劣，須判處監禁式刑罰，判被告入獄12個月。



被告貪污及妨礙司法公正等7罪成

被告鐘聲，41歲，他是映水芙蓉餐飲有限公司(映水芙蓉)前主廚，被裁定7項罪名成立，包括3項代理人索取利益，及2項代理人接受利益罪；及2項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪成。

被告鍾聲在西九龍法院被裁定貪污及妨礙司法公正等罪成，判囚1年。(梁鵬威攝）

被告任主廚亦負責監督廚房運作

案發時被告與事主夫婦均在映水芙蓉工作，被告是主廚，負責監督廚房運作，及向公司建議員工調職及晉升，事主夫婦同為被告下屬。

知女下屬懷孕向其夫索賄款

案情透露，被告約於2019年10月得悉女事主懷孕，遂向女事主的丈夫(下稱：男事主)索取賄款20,000至40,000元，以換取女事主能繼續於映水芙蓉工作。被告最終因此從男事主取得10,000元賄款。

向男事主索賄款稱助升職加薪

至2021年5月，被告又兩度向男事主索取每月1,000元，及另一筆2,000元的賄款，以協助男事主在映水芙蓉轉換崗位，男事主並可獲加薪2,000元並獲得晉升。男事主擔心如拒絕要求會在工作上被找麻煩，遂向被告支付2,000元。

被捕後叫男事主稱是貸款及已還款

被告於去年3月被廉署拘捕後，兩次煽惑男事主向廉署作虛假陳述，訛稱部份涉案款項是貸款，並稱被告已還款。被告因而亦被控妨礙司法公正的罪名，並被裁定罪名成立。

案件編號：KCCC 2850/2022