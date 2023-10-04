女經紀涉收賄為租戶爭減租　辯稱是私人服務　官斥強詞奪理裁罪成

女地產經紀為夾公仔店租戶處理租約時，涉向租戶聲稱已與業主洽商好續租及減租的條件，收取租戶41,000元賄款，並向租戶提供虛假單據用以作報稅之用。女經營事後被廉署拘捕，並控以收賄等6罪。她否認指控，她在審訊時辯稱，她因底薪低，故以私人時間為租戶服務，認為收取打賞沒有問題。案件今(4日)在九龍城法院裁決，裁判官葉啓亮稱按被告辯解，經紀大可把工作拖至工作時間外才處理，便能無止境地搶走公司客人，認為其說法強詞奪理，裁定她6項罪名全部成立，把她還押至10月19日判刑，以待其背景報告。



女被告鍾繡文（57歲，物業代理）被裁定3項代理人接受收益、1項代理人索取利益，及2項煽惑他人提供虛假資料罪成立。

女被告鍾繡文被裁定6項罪名均成立。(資料圖片/劉安琪攝)

稱因底薪低工時外工作毋須申報

葉官裁決時指，被告自辯時多次強調，她的底薪較低，因此工時以外的工作，包括替租戶與業主商討減租或續約事宜，均屬私人服務，毋須向公司申報。法官卻指，若然被告說法屬實，那麼代理大可將工作拖到放工後才處理，便不用與公司攤分佣金，公司亦只能從首單生意賺取收益，代理日後就可無止境地搶走公司客人，認為被告說法強詞奪理。

官認為被告與租戶早有協定

此外，被告稱她與租戶簽紙續約時，並不知道對方提供的2萬元支票抬頭人是她，但她從事地產代理多年，簽約必然會小心，況且租戶作供時亦指，他認為地產公司在此事上沒做任何事情，反映兩人事前早已協議好。

被告認為收租戶打賞無問題

葉官續指，被告向租戶提供虛假單據時，已知道租戶需要該些單據作報稅之用，這已構成煽惑他人提供虛假資料。雖然被告聲稱她替租戶墊支租金、尋找其他新舖位等，皆是出於朋友情誼，租戶就著這些私人服務打賞她並無問題。但正如公司負責人所言。代理不能私下收取佣金，否則靠收佣金維生的公司或會倒閉，而且為租客尋找新舖位、與業主商討減租等，亦算是代理的職責。

租戶曾質疑屬違法

葉官又稱，被告承認曾虛構有「高人」助租戶爭取減租，從而要求索取其中1萬元賄款，租戶曾質疑付錢給該「高人」會犯法，被告卻稱：「要拉都係拉我。」反映她知道這種行為的法律後果。另外，被告亦以公司資源替租戶製作減租協議書，顯然這是她職責的一部份。基於上述分析，葉官裁定被告所有罪名成立。

案件編號：KCCC1817/2022