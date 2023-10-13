王詩雅涉虛報行蹤　控方專家：無嘢令我懷疑王有認知功能失常

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，控方繼續傳召港大醫學院教授張德輝作供，他指雖然辯方專家基於王確診時體內已有抗體，但王只出現局部免疫反應，或是因為她當時接種疫苗已久，體內抗體開始下降。而且王的病毒量短時間已大幅下降，反映其感染輕微，她留院期間完全清醒，亦能向醫護交代病況，沒有任何認知障礙跡象，看不到感染新冠如何會令她的腦部或神經系統受損，張直言：「無嘢令我哋懷疑（王）有認知功能失常。」



控方專家張德輝醫生指被告王詩雅確診後說話流暢，能交代病情，認為她並無認知功能失常。(凌子淇攝)

認為王與文獻研究對象情況不符

控方專家港大醫學院教授張德輝指，辯方專家教授黃家星引述多份醫學文獻，引證新冠病毒或會影響認知功能。但張指出，該些文獻參考價值不大，並舉例指部份文獻的研究對象本身年紀較大或有長期病患，感染後亦有病徵，而且進行了一系列神經科檢查，譬如腦部磁力共振、正電子掃描等。反觀，被告王詩雅（38歲），她年紀較輕，身體狀態良好，新冠病徵輕微，不符合該些文獻研究對象的情況，加上她無接受神經科檢查，看不到其腦部有否損傷。

王確診後不久病毒量已大降

張亦指，黃教授基於王確診時體內抗體已呈陽性，從而推斷她早於確診當天感染病毒，惟據醫療紀錄，王確診後只出現局部免疫反應，有可能是因為她當時已接種了疫苗一段時間，體內抗體開始下降。張認為，亦是因為王已經打針，她確診第二至第四日內，病毒量已大幅下降，故其感染輕微。

王說話流暢能交代病情

張又分析指，若果病人認知功能受損，理應難以描述自身病況，說話亦欠條理，醫護必然會注意到。但王入住香港感染控制中心期間，除了輕微咳嗽之外，沒有任何認知及精神障礙病徵，而且完全清醒，說話流暢，能向醫護交代自身病況。張又說，從王的醫療紀錄上，看不到堅實基礎令人懷疑她的腦部及神經系統受到新冠影響，並總結指：「無嘢令我哋懷疑（王）有認知功能失常。」

被告王詩雅。(凌子淇攝)

控方要求修改控罪

此外，控方申請修訂其中一項控罪，即王虛報她於「2022年1月3日晚上6時，在沒有離開的士的情況下，在上環高樂花園地下放下物件後回家，並於9時15分乘的士離家前往餐廳」，改為「2022年1月3日晚上9時15分，離家前往餐廳」。控方解釋，其檢控基礎在於王虛報當晚是從家中出發到灣仔參加派對，修訂控罪可聚焦在這一項要點。

辯方提出反對，認為現階段修訂傳票對王造成不公。控方回應指，原本傳票指稱王作出數項虛假陳述：（1）在沒有離開的士情況下，在高樂花園地下放下物件；（2）搭的士前往餐廳；（3）離家前往餐廳，控方只需證明其中一項陳述不實，法庭便可定罪，若修訂控罪，控方必須證明「離家前往餐廳」這項陳述虛假，才可把王定罪，修訂反而對辯方有利。控辯雙方一輪陳詞後，辯方最終決定不反對修訂申請，修訂獲官批准。

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家乘的士前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022