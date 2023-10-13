男子涉藏冰毒兩被裁罪成囚逾15年　第二次上訴再得直　不用再重審

男子涉在家中藏大量冰毒被控，第一次審訊被裁定販毒罪成時，因法官指引陪審團時，未有用司法機構所定的指引版本，男子上訴得直，獲重審機會。然而他在第二次審訊時，再次被裁定罪成，被判囚15年3個月。男子不服，指第二次審訊時，該法官在指引陪審團時，未有作出恰當指示，再次提出上訴，上訴庭今(13日)下判辭，認為重審法官有犯錯之嫌，裁定男子再上訴得直，獲准撤銷控罪，且不用再重審。



上訴人楊竣顯，被控於2015年10月10日晚，在其上水的住所，被搜出332克「冰」和44粒咪達唑侖。案情指楊外出時遭監視他的警員截查，警員先後在其身上和住所的一間房內搜出有關毒品。

上訴人楊竣顯第二次上訴再次得直，案件不用再重審。（資料圖片）

第一次審訊罪成判囚16年

楊在2017年第一次審訊時，被裁定販毒罪成，被判囚16年。他期後提出上訴，指第一次審訊的法官，在指引陪審團時，沒有採用司法機構提供的完整樣本，而是用該法官的個人版本作指引。楊被裁定上訴得直，案件需發還重審。

第二次審訊脫一罪囚 15年3個月

楊在第二次審訊時，被裁定涉及在他家檢獲毒品的販毒罪罪成，但在他身上搜出毒品的罪名則不成立。楊在第二次審訊被判罪成後，被判囚15年3個月。

辯稱曾分租房間給朋友對毒品不知情

然而楊指出，在第二次審訊時，警方檢獲毒品的房間，他曾分租予一名朋友，他對房內藏有毒品並不知情。審訊時亦有涉及一份由楊的女兒所作的口供，他的女兒曾表示，楊居於該房間並且是持有該房唯一的鎖匙等。但該份口供未有呈堂。

楊女曾以辯方證人身份作供

楊的女兒後來以辯方證人身份作供，她否認曾向警員稱楊居於涉案房間，又指她簽署該口供前沒有看過內容。楊在第二次被定罪後提出上訴，指重審的法官未有就他女兒所作的口供，向陪審團作出適當指引。

重審官未就楊女的口供作適當指引

上訴庭法官在今午所下判辭指，楊的女兒否認向警錄取口供，該口供的內容，亦不能成為針對楊的證據。但上訴庭覺得，問題在於重審的法官，未有指引陪審團，不可做什麼。他們認為，重審的法官應指示陪審團：楊女口供的內容，不能成為針對楊的證據，只能用作考慮楊女的口供是否可信。重審官未有就此作出指引，屬嚴重不當，因而裁定楊上訴得直，上訴庭亦未再下令案件重審。

案件編號：CACC121/2019