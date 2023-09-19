非洲漢販毒罪成囚逾22年　指原審官錯誤解散陪審團　獲批上訴許可

非洲漢涉販運可卡因入境時被捕，他否認販毒罪受審，惟陪審團退庭商議逾1天未達有效裁決，期間又曾提出問題，原審法官根據陪審團所問問題，認為他們未能掌握案中主要事項，最後解散陪審團。非洲漢後來被重新㨂選陪審團後裁定罪成，被判囚22年3個月。非洲漢質疑原審法官錯誤解散原有陪審團，對他構成不公提出上訴。上訴庭今(19日)頒判辭，指相關爭議對司法程序具重要性，批出上訴許可。



上訴人Fadonougbo Frejus Lezin，來自西非國家貝寧(The Republic of Benin)，被控販毒罪，他於2020年2月1日經香港機場入境時，被海關關員截查，並發現他穿的鞋子內發現806克可卡因。

來自西非的Fadonougbo Frejus Lezin獲上訴庭批出上訴許可。(資料圖片)（資料圖片）

陪審團曾問抵港前不知物品違法的問題

案件於2022年5月開審，陪審團由7名成員組成。審訊中途，一人因未有遵從當時的防疫規定，被解除職務。餘下6人退庭後商議第一天未能達致裁決。他們於第二天提出多個問題，包括上訴人知道攜帶不合法的物品入境，或他把該物品帶入境，但扺港前不知悉該物品屬不合法，是否應裁定罪成。

官認為未能掌握主要事項

原審法官與控辯雙方律師討論時，指陪審團的問題顯示他們未能掌握案中主要事項，相關事項在案中並不複雜。原審法官該為該陪審團已退庭商議一段時間，他在別無選擇下決定解散該陪審團，並抽選另一陪審團聆訊，最終一致裁定上訴人罪成。

上訴人提多其中一項爭議指，原審法官錯誤「取消」第一次審訊，對他構成不公。

上訴理據對司法程序具重要性

上訴庭因應刑事審訊的複雜性，法官運用其酌情權，解散個別陪審員，或整個陪審團並非不常見。而法官解散陪審團，一般都是為達致司法公義，但認為上訴人提出的爭議，對司法程序具重要性，包括涉及應讓陪審團退庭商議多久，或在什麼情況下才應解散陪審團等，故批出上訴許可。上訴人提出的理據則被駁回。

案件編號；CACC121/2022