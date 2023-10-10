有預先包裝梅菜及話梅含未標示防腐劑　食安中心指示回收

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）公布，一個預先包裝梅菜樣本和兩個預先包裝話梅樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及／或名稱。市民應停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。



包裝梅菜產品名稱為惠州梅菜，品牌屬伊登仕食品，產地為中國，淨重227克，最佳食用日期為2024年12月30日前，經銷商為EDENS TRADING COMPANY。

兩款受話梅產品分別為「特大話梅皇」，品牌屬果樂町，產地為中國，淨重30克，最佳食用日期為2024年4月28日前，總代理為寬泰食品；以及「還魂梅（雪梅）」，品牌屬MAG MAG，產地為泰國，淨重186克，最佳食用日期為2024年5月3日前，經銷商為彩鷗國際有限公司。

中心發言人稱，中心透過恆常食物監測計劃，分別從一間網上商店、深水埗一間超級巿場和一間零售店，抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及／或名稱。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商和代理商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。