DSE放榜｜7名懲教所在囚人士報考文憑試　一人符合入大學基本要求

今日（21日）中學文憑試放榜，有7名來自壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士，共報考了37張試卷，其中28張試卷取得二級或以上成績，其中一名考生更考獲16分，同時符合本地大學的基本入學要求，另一名考生則考獲六科共19分的最好成績。



今年共有7名青少年在囚人士報考香港中學文憑考試。壁屋懲教所監督朱遠明（右）頒發香港中學文憑考試成績通知書予青少年在囚人士。（政府新聞處圖片）

懲教署指，7名報考文憑試的在囚人士，報考科目包括中國語文、英國語文、數學及通識教育四個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。

在壁屋懲教所的阿清（化名）今年19歲，在今年的文憑試中考獲六科共19分的成績。他入獄前本來打算到外國升學，惟其後因犯事入獄，剛入獄時十分迷惘，一度萌生放棄學業的念頭。後來他幸得家人及老師鼓勵，在懲教院所中修讀新高中課程，重拾人生方向。雖然阿清的英文科成績只獲得二級成績，未能達到本地大學的基本入學要求，但他沒有氣餒，並打算來年再應考英國語文科及數學科延伸部分，以提高獲釋後的海外升學的機會。

另一名考生阿平（化名）今年17歲，中二已輟學，後來因犯罪而被判入教導所，眼見每星期家人長途跋涉探訪，對他不離不棄，令他深感內疚，因而決心改過，並希望透過在所內修讀的新高中課程裝備自己。雖然今次考獲的成績未如理想，但阿平知道他在受訓期間所學的沒有白費。他對烹飪興趣濃厚，希望畢業後投身酒店飲食業，腳踏實地工作報答家人。