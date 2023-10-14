尖沙咀港鐵站應變演習　動員千人模擬救援　緊急出口感應通過測試

尖沙咀港鐵站今日（14日）凌晨再度舉行跨部門鐵路事故應變演習，除了港鐵外，警方、消防處等亦有派員參加，共動員逾千人，是今年第10次聯合演習。港鐵指，演習模擬一架正在駛入尖沙咀的荃灣線列車發生事故，期間有需要透過列車車尾的緊急出口斜道疏散，近日在相關斜道增設的感應器通過測試，在演習期間發出警報和傳輸實時閉路電視影像。另外，演習亦模擬有乘客受傷及失蹤，要由消防員及警方救出和搜索。



港鐵指，今次演習模擬一架荃灣綫列車駛入尖沙咀站時，遇到突及事故，車務控制中心接獲車長通報後，隨即啟動應變程序，包括通知消防處及警方。事故列車駛底後，港鐵職員便協助乘客，有序經列車車門和月台幕門離開車廂。

演習亦有出動今年5月在港鐵車站和車廂增設的「出行碼」，讓受影響乘客了解實時車務狀況及獲取港鐵替代路綫、其他交通工具和港鐵免費接駁巴士的資訊。

10月14日，演習期間，救護人員模擬分流受傷乘客，為他們初步治理。（港鐵圖片）

另外，在模擬疏散期間，有乘客打開事故列車車尾的緊急出口斜道，以測試最近在一架列車緊急出口斜道加裝的感應器的功能。港鐵指，相關感應器即時向車務控制中心，發出警報及傳輸該處的實時閉路電視影像，讓車務控制中心安排其他列車，暫停行駛中環至太子站，同時安排職員到場，協助數十名乘客沿隧道，安全地步行至佐敦站月台進行疏散。

警方補充指，演習期間亦有模擬在現場設立分流站處理傷者，並透過跨部門平台「檢傷分流站」實時掌握傷者分流情況。警方隨後亦與港鐵職員和消防處人員進入隧道，初步排查事故性質及搜索傷者。

當局指，今次演習有過千名港鐵及相關政府部門的人員參與，警方參與單位包括反恐特勤隊、行動部應變大隊、西九龍總區衝鋒隊、西九龍總區交通部、油尖警區及鐵路警區。另外，機電工程署及運輸署亦有派員到場視察。

警方強調，香港鐵路系統是本港其中一個最重要的大型基礎設施及主要的公共運輸網絡。警方希望透過是次演習，測試及考驗各相關部門及單位對於鐵路系統內大型事故的應變能力，藉此提升溝通協調及行動效率。