工業意外｜孫玉菡稱會向個別地盤發警告　研修訂密閉空間工作守則

上月柯士甸道西圓方商場一個地下喉管更換工程，兩名工人疑吸入沼氣不治。勞工及福利局局長孫玉菡今（14日）表示，早前勞工處已展開全港密閉空間巡查，形容有不錯進展，針對需改善的地盤，會按情況發警告或改善通知書，並稱正與業界商討或修訂實務守則，包括利用科技提升密閉空間工作安全等。



孫又說，24小時照顧者支援熱線182183反應佳，至今已收到2,400個電話，主要是希望找社區服務及情緒輔導為主。



▼9月25日 重案組調查柯士甸地盤工業意外▼



+ 4

勞工及福利局局長孫玉菡今出席公開活動後，回應近日多宗工業意外事件，他稱自柯士甸道西涉密閉空間的致命工業意外發生後，勞工處已展開全港密閉空間巡查，並形容有不錯進展，針對需改善的地盤，當局會按情況發警告或改善通知書。

他表示，已就最新情況與業界商討，有需要時會修改現行實務守則，並稱聽到業界指希望利用科技，令密閉空間安全得到進一步提升，當局正就該方向研究，當有清晰定案會向公眾解釋。

勞工及福利局局長孫玉菡稱正與業界商討修訂密閉空間實務守則。（資料圖片/歐嘉樂攝）

至於日前油麻地發生一宗工人拉電纜時做4米高棚架墮斃意外，孫玉菡稱高度關注工業意外，尤其是致命意外，會嚴肅按法律要求調查每一宗個案。他稱職安健條例已在今年4月已作修訂，當中已大幅增加罰則，最嚴重可罰款1,000萬元及監禁兩年，當局若在調查中發現有任何企業或個人需負責，會按新法律追究，冀提高阻嚇力。

他重申，除提高法律罰則外，要確保工業安全仍需多管齊下，包括恆常的宣傳、巡查及教育，認為整個工業安全意識仍需提高，強調預防的重要性。

▼9月24日 柯士甸地盤工業意外▼



+ 2

另外，他稱24小時照顧者支援熱線182183已於上月26日啟用，至今日已接獲2,400個電話，反應熱烈。他稱來電主要是想找社區服務、情緒輔導為主，多數可透過電話經社工幫助下解決，如有需要可作進一步轉介，包括外展服務、緊急暫托的交通支援及財政協助等。