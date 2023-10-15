以色列國鳥「戴勝」停留公園全日企定定任影　攝影迷籲保持距離

雀鳥攝影發燒友本月初起，連群結隊到九龍一個公園拍攝一隻罕見雀鳥。據拍攝者稱，這隻雀鳥叫「戴勝」（hoopoe），為2008年被以色列選為國鳥，已在該公園停留約兩星期，今日（15日）下午所見，牠不停在草地上啄泥，料是找蟲吃。



這隻戴勝對圍着牠的拍攝者視若無睹，有時甚至走近拍攝人士，專注搵食，極度「親民」。有拍攝者提醒觀鳥要保持距離，不要太接近牠，以免把牠嚇走。



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近日一隻以色列國鳥「戴勝」南下過冬時過境香港，逗留九龍一個公園已兩周，吸引大批雀鳥愛好者到場拍攝。今日所見，即使棲息地附近有大型活動舉辦，都沒有拍牠嚇走，牠一直專注在草地覓食，偶爾飛上樹枝避陽光，或是飛到水池喝水。

這隻戴勝奇異之處是，即使有二三十名拍攝者在近距離拍攝，甚至有人走到與牠距離不足一米，牠都沒有受驚，繼續在草地啄食，有時更會走至拍攝者放在地上的帽或袋旁，完全不怕人，「親民」程度高，持續吸引不少人到來「打雀」。

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攝影愛好者蘇先生表示，10月6日時已到場影過戴勝，今日原本打算到此影附近的活動，經過時發現戴勝仍在，因而再繼續拍攝。他表示，戴勝約10月4、5日已到港，之後一直停留此公園，相信因為公園屬泥地，較易覓食而一直在此停留。他指，以往亦曾在其他公園影過戴勝，以往曾在維園出現，但只逗留了兩個星期。被問到預料今次戴勝逗留多久時，「咁真係要佢，不過佢都唔怕人，真係好奇。」

葉小姐今日亦特意前來影戴勝，她指以往曾經嘗試尋找牠，但沒有影到，「她開心，今次佢嚟香港好親民，佢喺呢個公園。」她表示，戴勝每年約這個時間飛到香港逗留約一個月，不過每次會在不同地方停留，以往曾在九龍仔公園、美孚公園出沒。