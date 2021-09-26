麻雀量銳減至21萬隻響警號　離島西貢最少雀　觀鳥會籲勿擾鳥巢

麻雀隨處可見，不過，香港觀鳥會最新「全港麻雀普查」發現，樹麻雀數量銳減至21.1萬隻，6年間急跌3成，住宅區、休憩區等不同用地全線錄得下降，觀鳥會指，應視為警剔信號。

18區麻雀平均密度則與以往數據相若，最高為深水埗，其次為屯門及沙田等，觀鳥會指，麻雀與人類親近，亦帶來心靈滿足，呼籲港人守護麻雀生態，包括減少使用噴霧式、非針對性滅蟲方法，以及避免干擾或趕絕麻雀家園。



最新的「全港麻雀普查」發現，樹麻雀數量銳減至21.1萬隻，6年間下跌3成。(資料圖片)

香港觀鳥會連續第6年進行「全港麻雀普查」，今年有超過164名市民參與共4天的普查，目測及統計指定區域街道棲息的麻雀及鳥巢數目。普查路線覆蓋全港18區，共88條，每條長約1公里，並覆蓋全港市區6個主要生境包括住宅區、休憩用地、工業區、農業區等，隨後再按各土地用途總面積，按比例推算。

按年少5.5萬隻 比2016年首次普查跌3成

最新普查結果顯示，香港現時約有21.1萬隻樹麻雀，按年下跌5.5萬隻，相對2016年首年普查的30.5萬隻，下跌3成，觀鳥會指，雖然生物數量在自然界偶有波動，但仍需警剔。

疫情拖累商業活動 餵雀仔人減影響麻雀數

香港觀鳥會高級研究專員彭俊超提到，麻雀數量於多個生態環境俱現跌勢，反映並非單一事件，是廣泛情況。以公園為例，6年前一條1公里長的公園路線，可發現約75隻麻雀，時至今日則不足50隻；商業區麻雀數量平均值亦由6年前60多隻降至今年廿多隻：「商業區跌得都明顯，似乎都關呢年幾疫情事，好多時麻雀會去餐廳、麵包鋪搵食，商業活動減少可能都有影響；上年都留意到公園少咗，可能係恆常餵雀仔人少咗，但暫時未有具體數字。」

麻雀喜愛棲息在排水或氣口等，不時可發現牠們蹤影。(資料圖片)

深水埗雀量與往年相若 全港最高

18區麻雀平均密度結果與以往數據相若，最高為深水埗，其次為屯門及沙田等；離島及西貢等人口密度較低地區，麻雀數量亦隨之較少。今年普查亦發現共140個鳥巢，82%築於人造建築物，包括排水或氣口等、大廈外牆、冷氣機等，涉及天然的植被上則只有18%。

麻雀減少非本港獨有，亦有多個研究顯示外國例子，他又表示，本港麻雀減少成因眾多但不確定，包括新型樓宇減少適合鳥類營巢空間、物種競爭、電磁輻射影響鳥類繁殖，市區昆蟲或無脊椎動物減少導致覓食或育雛變得困難等，有待進一步研究。

觀鳥會籲減少使用噴霧式及非針對性滅蟲方法

彭俊超指，在本港環境下，難量化麻雀的經濟效益，惟麻雀與人關係密切，觀鳥亦可帶來心靈滿足，年前曾進行的一項調查顯示，樹麻雀是港人最愛鳥類之冠。觀鳥會呼籲，減少使用噴霧式、非針對性的滅蟲方法；每年3至6月是麻雀繁殖季，不時會在大廈縫隙位置築巢，市民應避免干擾或趕絕麻雀的家園。