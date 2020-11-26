瀕危東方白鸛全球餘7000隻　「稀客」現身后海灣　觀鳥會籲減干擾

兩隻被列為瀕危的東方白鸛周日（22日）現身后海灣，上一次有紀錄已是2017年，在香港較罕見。香港觀鳥會高級研究經理余日東表示，東方白鸛重臨香港，反映后海灣濕地提供重要棲息生境，冀政府發展時亦要考慮自然保育，減少人類對雀鳥的干擾，切勿蠶食濕地。

香港觀鳥會表示，兩隻被列為瀕危的東方白鸛在過去的周日現身后海灣，上一次有紀錄已是2017年（香港觀鳥會提供 / 陳土飛攝）

余日東表示，東方白鸛屬大型涉禽，身高有1.3米，如同一個小朋友的身高，白色身軀配搭黑色翅膀，在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN）屬瀕危級別。他指，生境破壞、非法捕獵、過度捕魚及水利工程令東方白鸛的食物減少，全球數量曾跌至約2,500隻成鳥，但隨國際間展開連串保育工作，包括設立保護區、訂立野生動物保護法、人工繁殖及野放等，令數量慢慢上升至約7,000隻。

在1990至91年冬季，香港曾錄得超過100隻東方白鸛，余日東形容情況奇特，皆因每相隔數年在本港只發現1、2隻東方白鸛蹤影，當年奇景至今仍是一個謎，本港上一次有紀錄已是2017年，當年只有一隻東方白鸛來港過冬。

余日東冀政府發展時要考慮自然保育，減少人類對雀鳥的干擾，切勿蠶食濕地。（吳鍾坤攝）

余日東解釋，東方白鸛是群居動物，多數會到長江中下游的大湖泊過冬，來港的東方白鸛是迷路、離開大隊的零星個案，想找一個安全地方落腳，逗留數天、數星期或整個冬天不等。但他提醒，有興趣觀鳥的人士，要遵守規矩，例如到米埔的觀鳥亭遠觀，希望減少對鳥類的騷擾。

新一份《施政報告》提及將加緊落實北環線鐵路項目，相關土地可望帶來逾7萬個房屋單位。余日東表示，東方白鸛選擇較大型沼澤、少人類干擾地方棲息，認為米埔是國際重要濕地，適合雀鳥生活，但擔心若附近高樓大廈增加，公共交通工具相關發展或將濕地切割及不斷蠶食，希望當局加入自然保育的考慮。