夜繽紛︱廟街商會盼如台北夜市　晚上10點後巡邏提旅客「細聲啲」

政府目標11月展開推廣廟街，形式會類似海濱夜市。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮今日（16日）表示，現時正與運輸署商討攤位是否需要「朝桁晚拆」，以恢復行車線，而旅發局在設計和佈置等已有腹稿，待一切安排落實就可以啟動。就噪音問題，他指會安排巡邏員，在晚上10時提醒旅客或食客「細聲啲」。



他希望廟街夜市可結合美食、購物及文化藝術，「希望𠵱個廟街夜市可以打做成好似台北必去嗰個士林夜市一樣，你嚟香港都係香港必定去𠵱個廟街夜市。」



▼9月13日 廟街夜市人流不多▼



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陳錦榮今早在電台節目表示，現時與有關部門仍有細節要磨合，例如與運輸署對於封路的做法仍在商討當中，商會希望攤檔不需要每晚都收走，但運輸署則認為要恢復行車線運作。陳錦榮指出，鄰近沒有足夠大的地方，加上廟街有一段行車線平時都是泊車用，可以設置攤檔並不用收走，「（文體旅局）楊（潤雄）局長話齋：一人讓啲。」

陳錦榮續指，現時計劃中廟街夜市會有約20檔加熱攤檔，另外約10檔售賣砵仔糕、酸薑皮蛋等街頭小食，而商戶則目標為現時橫街內有名的食肆，例如售賣糖水、滷味、牛雜等出色的食肆，再加上一些現有的睇相及唱歌攤檔串連在一起，「又有美食，又有購物，又有文化藝術嘅一個夜市，咁我希望𠵱個廟街夜市可以打造成好似台北必去嗰個士林夜市一樣，你嚟香港都係香港必定去𠵱個廟街夜市。」

他又提到現時攤檔不需要租金，長遠如夜市會持續運作會再商討租金問題，最理想是每日都持續舉行，因遊客都不會在周末才到香港旅遊，「撞唔啱就錯過。」

另外，他指灣仔夜市不少是以創業青年為攤檔，但如廟街夜市以有經驗的師傅為主，不可能一星期只擺檔兩日，「唔可能叫佢一星期只做兩日嘢㗎嘛一個禮拜，如果係想吸引啲有水準美食，每日要畀工作佢做，每日有工作係會理想啲。」

▼9月29日 西環「堅農中秋夜市」夜市開幕▼

