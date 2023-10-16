流感︱夏季流感重症減　新冠入院數增　孔繁毅：將梅花間竹爆發

夏季流感高峰期將近完結，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，入院的重症病人數目開始減少，但同時不少病人因為新冠肺炎而入院，當中大部份是長者或長期病患人士。他預料夏季流感高峰過後的6個月後冬季流感又會爆發，相對即12月時新冠肺炎回落後爆發，形容流感與新冠是梅花間竹式出現高峰。



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孔繁毅指出夏季流感高峰期將近完結，以瑪麗醫院為例入院的重症病人數目開始減少，但同時反而見到不少病人因為新冠肺炎而入院，當中大部份是長者或長期病患人士。孔繁毅預料夏季流感高峰過後的6個月後冬季流感又會爆發，相對即12月時新冠肺炎回落後爆發，形容流感與新冠是梅花間竹式出現高峰。

孔繁毅指出夏季流感高峰期將近完結，以瑪麗醫院為例入院的重症病人數目開始減少，但同時反而見到不少病人因為新冠肺炎而入院。（資料圖片）

指疫情除下口罩抗體亦偏低

他又提到流感的死亡人數較2017年夏季流感多，主要是因為過去3年因為新冠疫情都處於戒備狀況，市民大多都維持戴口罩，流感爆發接近無發生，但疫情後市民除下口罩，抗體亦偏低，就形成了爆發的情況，尤其是幼童出生至今仍未接觸過流感病毒，故今年有爆發出現，甚至比以往高。

孔繁毅指出不論新冠或流感的嚴重性都有機會會越來越低，但仍要留意兩者都會有基因上的改變，故會建議接種吻合的疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外，醫衞局局長盧寵茂早前指有意將新冠污水監測的做法擴展至流感，孔繁毅認為都會有其用於，通常爆發都是在學校開始，如見到有上升趨勢則可立即進行防範措施，例如醫護戴口罩，加強感染控制等。孔繁毅又指出不論新冠或流感的嚴重性都有機會會越來越低，但仍要留意兩者都會有基因上的改變，故會建議接種吻合的疫苗。