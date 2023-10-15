冬季流感｜林正財承認挑戰大　惟未必需要重推口罩令　可加強宣傳

近日一早一晚天氣清涼，冬季流感季節即將來臨，不同的專家都預料流感及新冠病毒可能造成雙重夾擊，政府一再呼籲市民盡快接種流感疫苗。

三年疫情過後，即將迎來首個解除口罩令的冬天，行政會議成員林正財今日（15日）表示，冬季流感的挑戰較大，相信政府和專家會商討應對措施，但他認為毋須重推口罩令及停課以應對。



▼3月1日 口罩令取消首天，東鐵九龍塘乘客戴口罩情況▼



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林正財今日出席活動後被問及應對冬季流感措施時表示，無可否認冬季面臨很大挑戰，他認為盡量都不希望再暫停面授課，因為全世界都有很多研究顯示，長時間停課對小朋友發展有很大的負面影響，亦難以挽救，需要好好評估會否在必要時期重推停實體課。

今年3月1日取消口罩令至今，已超過七個月，林表示，口罩令是非常措施，三年疫情過後，市民對於戴口罩好沒有太大抗拒。他指，以港人的智慧，「我估未必需要重推口罩令，反而在宣傳教育方面可以做多點功夫，我相信市民經過三年（疫情）後，都已經習慣很多。」他認為，應從教育和宣傳著手，市民要學懂在甚麼時候戴口罩。

林正財表示，經過三年疫情，整體社會獲益良多，政府在防疫控制方面建立了一定機制，他相信各方面措施能有效起到作用，具體措施要視乎很多數據和專家團隊意見而定。

政府上月26日推出24小時「照顧者支援專線182183」，截至昨日（14日）接獲2,400個來電。一直關注照顧者的林正財表示，熱線反應熱烈，其功用不單是與照顧者傾談，更會發揮管理的功能，例如轉介個案以及為照顧者介紹合適服務，他希望所有有需要人士致電這個電話求助。

對於政府延至明年第2季實施管制即棄塑膠餐具，身兼碳中和及可持續發展委員會主席的林正財表示，推遲實施是基於立法需時，並非政府希望遲推出，透露政府初時訂定的時間表更為保守，現時修訂的實施時間，已比原擬為早。

他認為，現時可以趁機多向市民過推廣，管制即棄塑膠在早前諮詢時得到不少市民支持。