721事件　控方呈中聯辦被破壞等片　指林卓廷等入元朗挑釁白衣人

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，有人持木棍等攻擊市民。前立法會議員林卓廷和另外6人被指涉案，被控一項暴動罪。由於控方申請把兩段新聞片段呈堂，片段顯示案發當天多區發生衝突，辯方反對，認為與案件無關，案件今（16日）在區域法院處理該爭議。控方強調，被告明知案發日各區發生大規模衝突，仍「專程」到元朗，挑釁宣稱要保衛家園的白衣人，強調片段與案有關。法官陳廣池聽取陳詞後，認為片段有關連性，批准片段呈堂。案件押後至本周三，處理控方開案陳詞。



被告林卓廷在答辯時除了表示不認罪，並稱：我沒有暴動。（資料圖片）

林卓廷答辯時稱：我沒有暴動

被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。各被告答辯時，林卓廷庭上稱：「我沒有暴動，我不認罪」。法官提醒各被告只需回答認罪或不認罪，並說：「唔好講其他。」7名被告陸續表示不認罪。

要求呈上中聯辦外被破壞等片段

控方其後就片段是否可呈堂陳詞，指涉案兩段片段是從YouTube下戴的新聞片段，片段顯示2019年7月21日於香港多區，尤其是港島區，發生多宗社會事件，包括中聯辦外的破壞社會安寧行為，警方動用不少警力。控方指，相關片段有助法庭了解案件的背景。

大部份被告均非居住元朗

控方亦指，本案控罪所指的關鍵時段，為21日晚上10時45分至11時03分，即7名被告和他人士開始在元朗站大堂集結，至他們離開大堂前往上層月台或其他地方。控方指，本案大部份被告並非居住元朗，部份被告乘搭港鐵到元朗，入閘地點包括中環、灣仔、銅鑼灣和尖沙咀。

同日晚上，中上環亦有衝突，中聯辦外亦曾被破壞。(詳看下圖)

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指被告選擇警力緊張時段入元朗

同時，元朗很多區內人士，連日表示會穿上白衣作為象徵。各被告選擇在此警力緊張的時段，由市區遠走至元朗，向宣稱要保衛家園的白衣人士作出挑釁。

警方曾勸林不要去元朗

此外，林卓廷為時任立法價講員，於21日晚上約10時許致電一名元朗警民關係科警長，查問是否有足夠警力，該警長未有提供資料，但勸告林不要前往元朗，避免火上加油。

片段包括民陣遊行及上環衝突

控方強調，相關片段構成環境證供，兩段片段雖不能直接指控7名被告，但和案件相關。

庭上播放該些片段，報道包括21日下午民陣舉行的遊行、上環的警民衝突和警員在元朗南邊圍外戒備等。

2019年7月21日元朗發生白衣人襲擊市民事件。(資料圖片)

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辯方認為片段與本案無關

辯方陳詞時指，片段和本案並不相關，指各被告面對的控罪是元朗西鐵站參與暴動，看不到控方所指的「大環境」，如何協助法庭處理本案。辯方又指，控方的做法是漁翁撒網 ，「放好多嘢出嚟」，由法官考慮是否有證據價值，甚至成為入罪的基礎。

官稱不能因案件在元朗而不考慮其他區的事

陳官聽取陳詞後，指法庭處理案件時，不可抽離現實，不能因案件在元朗發生，而不考慮同日其他地區發生的事，而片段亦客觀紀錄當時發生的事件。法官為片段有關連性，批准片段呈堂。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022